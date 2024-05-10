泰度假勝地「披披群島」嚴重缺水！　觀光業哀號：不排除暫時停業

▲披披群島深陷缺水危機。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

鄰近普吉島（Phuket）的泰國甲米府（Krabi province）旅遊勝地披披群島（Phi Phi Islands）已深陷缺水危機長達2個多月之久，嚴重衝擊當地觀光業，儘管該群島過去也曾在旅遊旺季經歷過類似情形，但此次危機已導致負責向島上家庭、企業和度假村供應自來水的私人公司被迫在4月23日暫停營運，恐怕撼動其熱門度假勝地的地位。

綜合《普吉島公報》、《普吉島新聞》的報導，甲米府旅遊協會主席訕佩（Sanphet Sisawat）受訪透露，從4月23日開始，負責向島上上家庭、企業和度假村供水的私人公司已停止服務，因為5座1600平方公尺的蓄水池已經見底。

值得注意的是，某些企業經營者已跑到甲米府首府的市中心地區買水，且即使是島上的大型飯店、度假村和企業，自流井也幾乎斷水。若缺水危機無法立刻緩解，許多業者已考慮暫時停止營運。

▲ 缺水問題已持續2個多月之久。（圖／達志／美聯社）

訕佩也示警，這場危機嚴重損害該島觀光業者的利益，導致許多酒店客房預訂和旅遊行程都被取消。

對此，為緩解當地缺水危機，甲米府已要求泰國皇家海軍第三軍區從普吉島基地，運送每趟10萬公升的淡水，且當局也考慮僱用私人物流船，為當地人額外運送每趟20萬公升的淡水。

報導補充，披披群島於1983年成為國家公園，範圍內共有6個主要島嶼組成，還有2個主要海灣。近年來由於愈來愈多人前往普吉島度假，使不少嚮往寧靜假期的人選擇鄰近普吉的披披群島。泰國旅遊當局也從1990年代開始開發這個群島，並開辦旅行團到此遊玩。如今的缺水危機恐撼動其熱門度假勝地的地位。

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