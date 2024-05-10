台電台北南區營業處傳遞愛　捐贈新北獨居長者食用調理包

▲台電台北南區營業處長楊顯輝（右3）與電力工會第34分會常理王為民（前排左3）率團隊夥伴出席捐贈儀式，新北市社會局長李美珍中（前排左4）代表受贈。（圖／新北市社會局提供）

記者郭世賢／新北報導

響應新北市好日子愛心大平台再添一樁，台灣電力公司台北南區營業處及電力工會第34分會捐贈調理包等民生食用物資近500盒，預計提供給板橋區獨居長者，9日捐贈儀式由台北南區營業處長楊顯輝及工會第34分會常理王為民代表捐贈，新北市政府社會局長李美珍代表受贈，這批物資將由社會局分配給板橋區內評估有需求的獨居長者。

捐贈儀式也邀請板橋區公所列冊關懷的獨居長者到場，82歲的葉林奶奶與80歲的詹伯伯收到精緻提袋裝的物資品，臉上都充滿喜悅，開心地說這些物資都非常實用，謝謝台電台北南區和社會局的愛心。

楊顯輝表示，台電秉持「人飢己飢，人溺己溺」理念，善盡企業社會責任，台北南區營業處持續響應新北市好日子愛心大平台，希望透過企業力共同為社會帶來更多溫暖，會與新北市政府持續合作，關懷在地弱勢族群生活起居，讓關懷獨居長者的美意能確實到位。

李美珍表示，這回是台電台北南區營業處第四度響應新北好日子愛心大平台，除幫助過新北弱勢兒少，去年亦由台電人員親自至新北獨居長輩家中幫忙安裝線路、更換LED燈泡，台電夥伴運用專業與能力所及的協助關懷新北市民，相當感謝這份善心義舉。

李美珍指出，目前新北市列冊關懷獨居長者人數有7189人，板橋區列冊獨居長者人數為727人，社會局與區公所平時提供多項關懷服務，志工們也會透過電話問安或到獨居長者住處陪伴聊天、提供所需協助，社會局為健全各項老人福利服務方案及措施，持續透過新北市好日子愛心大平台做最妥適的媒合及資源調度盤整，讓想要行善和需要幫助的人，都能即時且便利地滿足心願和需求，透過平台的媒合，捐贈者可以自行選擇想幫助的對象，讓愛心傳遞到需要被幫助的家庭，讓善的循環能持續延續。