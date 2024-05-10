強化職場安全　南區職安中心在台電南區施工處辦營造工地安全衛生觀摩會

▲勞動部職安署南區職業安全衛生中心在台電公司輸變電工程處南區施工處，舉辦「2024年度營造工地安全衛生觀摩會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部職安署南區職業安全衛生中心為加強營造施工安全，降低職業災害，於5月9日在台電公司輸變電工程處南區施工處「七股～南科線第一工區土建統包工程」工地舉辦「2024年度營造工地安全衛生觀摩會」。

▲職安署南區職業安全衛生中心許峯源主任致詞。

勞動部職安署南區職業安全衛生中心指出，期藉此觀摩會讓各與會相關主管機關及工程團隊有相互交流的機會，推廣目前國內營造業科技防災應用情形，並加強各層級人員對高風險性作業危害辨識、評估及控制能力，以強化職場安全，達到防災目標。

▲台電南區施工處張文旗處長 (左)與職安署南區職業安全衛生中心許峯源主任 (右)合影。

台電公司南區施工處處長張文旗表示，近年為配合國家政策推動，相關電力工程量體逐年攀升，工程之工安風險也相對提高，期藉由此次觀摩會與會貴賓寶貴經驗交流，精進各項防災措施，並推廣至各工程，本公司將持續秉持「人命為首要，工安最優先」之宗旨，並遵循安衛三化「設備安全化、作業標準化、身心健康化」原則，防止職業災害發生，保護相關人員生命安全，以善盡社會責任。

▲真毅營造公司柯任安董事長（左）與職安署南區職業安全衛生中心許峯源主任（右）合影。

台電公司南區施工處副處長游健龍表示， 本工程主要以潛盾工法穿越曾文溪河岸方式興建電纜專用洞道，承攬廠商真毅營造公司秉持安全作業、快樂工作、企業責任、風險管理的理念，在現場作業上採優於法規之標準，設置多項現代科技應用防災，如人員ＡＩ影像辨識、配戴心律手環、即時定位、局限空間氣體偵測、即時監控系統、電塔安全電子圍幕系統、熱危害偵測系統、設置漏電檢測器等，對於勞工作業環境安全提升，不遺餘力。同時，本工程亦積極準備爭取推動職業安全衛生優良工程金安獎殊榮當中。在主管機關指導、主辦單位與監造單位督導、承攬廠商貫徹執行之齊心努力下，盼能共同打造更安全、友善的職場。