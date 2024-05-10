　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

強化職場安全　南區職安中心在台電南區施工處辦營造工地安全衛生觀摩會

▲勞動部職安署南區職業安全衛生中心在台電公司輸變電工程處南區施工處，舉辦「2024年度營造工地安全衛生觀摩會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部職安署南區職業安全衛生中心在台電公司輸變電工程處南區施工處，舉辦「2024年度營造工地安全衛生觀摩會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部職安署南區職業安全衛生中心為加強營造施工安全，降低職業災害，於5月9日在台電公司輸變電工程處南區施工處「七股～南科線第一工區土建統包工程」工地舉辦「2024年度營造工地安全衛生觀摩會」。

▲勞動部職安署南區職業安全衛生中心在台電公司輸變電工程處南區施工處，舉辦「2024年度營造工地安全衛生觀摩會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲職安署南區職業安全衛生中心許峯源主任致詞。

勞動部職安署南區職業安全衛生中心指出，期藉此觀摩會讓各與會相關主管機關及工程團隊有相互交流的機會，推廣目前國內營造業科技防災應用情形，並加強各層級人員對高風險性作業危害辨識、評估及控制能力，以強化職場安全，達到防災目標。

▲勞動部職安署南區職業安全衛生中心在台電公司輸變電工程處南區施工處，舉辦「2024年度營造工地安全衛生觀摩會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台電南區施工處張文旗處長 (左)與職安署南區職業安全衛生中心許峯源主任 (右)合影。

台電公司南區施工處處長張文旗表示，近年為配合國家政策推動，相關電力工程量體逐年攀升，工程之工安風險也相對提高，期藉由此次觀摩會與會貴賓寶貴經驗交流，精進各項防災措施，並推廣至各工程，本公司將持續秉持「人命為首要，工安最優先」之宗旨，並遵循安衛三化「設備安全化、作業標準化、身心健康化」原則，防止職業災害發生，保護相關人員生命安全，以善盡社會責任。

▲勞動部職安署南區職業安全衛生中心在台電公司輸變電工程處南區施工處，舉辦「2024年度營造工地安全衛生觀摩會」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲真毅營造公司柯任安董事長（左）與職安署南區職業安全衛生中心許峯源主任（右）合影。

台電公司南區施工處副處長游健龍表示， 本工程主要以潛盾工法穿越曾文溪河岸方式興建電纜專用洞道，承攬廠商真毅營造公司秉持安全作業、快樂工作、企業責任、風險管理的理念，在現場作業上採優於法規之標準，設置多項現代科技應用防災，如人員ＡＩ影像辨識、配戴心律手環、即時定位、局限空間氣體偵測、即時監控系統、電塔安全電子圍幕系統、熱危害偵測系統、設置漏電檢測器等，對於勞工作業環境安全提升，不遺餘力。同時，本工程亦積極準備爭取推動職業安全衛生優良工程金安獎殊榮當中。在主管機關指導、主辦單位與監造單位督導、承攬廠商貫徹執行之齊心努力下，盼能共同打造更安全、友善的職場。

ET快訊
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

瞬間豪大雨引致高壓斷線！　桃園大園、中壢千餘戶停電

快訊／新竹香山晚間停電！台電曝復電時間：線路設備故障搶修中

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北單身聯誼第2階段開跑　5／13開放網路報名

新北表揚380模範生、30優秀身障生　侯友宜勉勵積極進取

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

人間悲劇！台南男付不出醫藥費出院「家中猝逝」　兒沒錢幫他下葬

新北農業局打造生態廊道　減少賞螢車潮路殺風險

基隆防災團隊高階主管研習　北北基桃探訪員山子分洪道

基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

地方熱門新聞

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

新竹香山停電！台電：線路設備故障

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

瞬間豪大雨致高壓斷線　桃園千戶停電

八里龍米路、五股成泰路銑鋪　5／13起3天實施夜間交管

新北表揚380模範生代表30優秀身障學生

520新人登記首選！新北祭「指定結婚生效日」加碼送禮

烏克蘭1家3口故障帆船修復完成航向新旅程

2歲男童遭凌虐致死台南社會局提升兒少返家標準強化作為

基隆首座寵物公園在暖暖　謝國樑開箱毛孩開心瘋玩

台南做工行善團修屋準內政部長劉世芳到場慰勞

台中「水井嬰屍」案　高大成這麼說

桃園YouBike2.0第二階段　拆轉啟動　

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

更多熱門

相關新聞

台電「2024節電活動」開跑！去年發15億獎勵金

台電「2024節電活動」開跑！去年發15億獎勵金

台電持續透過多元方式推廣節電，去（2023）年全國住宅及國中小學節電連續第2年破18億度，等同省下近45萬戶家戶一年用電量及減少約90萬公噸碳排放，今年台電延續「節電 從我改變」主軸，9日舉辦2024節電啟動記者會。台電表示，今年將推出6大活動，首波活動自5月走入全臺小學校園，7、8月更將與宜蘭童玩節及澎湖追風音樂節合作。

一級變頻冷氣「還有1型號」超重要！內行：省電又涼

一級變頻冷氣「還有1型號」超重要！內行：省電又涼

高雄橋科「怪手壓死工人」　國土署立即停工

高雄橋科「怪手壓死工人」　國土署立即停工

31年砸道車開到一半「火燒車」　台鐵工會：停用老舊工程車

31年砸道車開到一半「火燒車」　台鐵工會：停用老舊工程車

手機響別慌張！三大電信測試災防告警系統

手機響別慌張！三大電信測試災防告警系統

關鍵字：

職場安全職安中心台電工地觀摩

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面