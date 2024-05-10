新店碧潭水舞季5／17登場　鼓聲水花共響驚豔亮相

▲「2024碧潭水舞」將於5月17日動感登場。（圖／資料照／新北市觀旅局提供）

記者郭世賢／新北報導

2024碧潭水舞季將在17日精彩登場，來到碧潭除了欣賞光彩奪目的水舞外，今年更邀約國際知名「優人神鼓」進行開幕人水共舞演出，系列活動從5月17日一直到8月31日，在活動期間還有景點集章贈好禮、碧潭文史走讀活動、絢麗煙火秀、水上藝術裝置展出，以及假日活力表演等精彩活動陸續登場，好玩、好看一次滿足，在繁忙的都市生活之餘，不妨來到碧潭放鬆心情，從早到晚都有精彩有趣的體驗。

2024碧潭水舞季活動將自5月17日18時30分開幕，水舞展演自每晚6點30至9點，每半小時演出1次，每晚6場，將有2首各5分鐘的精彩曲目交錯演出。新北市觀旅局長楊宗珉表示，碧潭水舞自推出以來，連續9年在新店溪水域施放演出，以躍動水流搭配多彩燈光和音樂，融合自然與光影特色，成為許多民眾每年必訪的朝聖行程。

▲2024碧潭水舞季邀請享譽國際的「優人神鼓」。（圖／陳梓哲攝影／新北市觀旅局提供）

今年特別邀約具臺灣品牌代表的國際級表演團體「優人神鼓」以人水共舞模式進行開幕演出，融合強而有力的武術，搭配飛濺水花及磅礡鼓聲創造絕然不同且震撼人心的展演，揭開2024年碧潭水舞序幕。而展演期間周末假期及端午連假，還有期間限定由「優人神鼓」的年輕學子所組成的「青年優人」以人水共舞型式進行演出，以精準節奏產生澎湃氣勢，結合柔美律動水花，感受震撼爆發又奪目繽紛之藝術。歡迎各位民眾於5月17日來到碧潭共同欣賞「優人神鼓」與水舞結合的聲光饗宴。

在2024碧潭水舞季活動除了欣賞光彩奪目的水舞外，也推出新店碧潭景點數位集章活動，自5月18日起，走訪新店碧潭景點、商圈、特色店鋪，並以手機相機掃描QR code即可集點，集滿10點即可兌換碧潭特色香水吊卡及特約商店抵用券。而碧潭文史走讀活動，由致力新店、烏來地區文史教育與傳播的新北市文史協會帶領民眾，走訪兩條路線：碧潭東岸「碧潭右岸水文化歷史巡禮」，以及碧潭西岸「穿越時空灣潭行」，每場次限定20名；相關活動消息請持續關注「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉專。