喜迎母親節！新北碧潭夏日花海　增添喜氣又溫馨

▲新北景觀處於碧潭風景區規劃打造夏日花卉盛宴。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接溫馨五月天並歡慶母親節的到來，新北市政府景觀處於碧潭風景區規劃打造夏日花卉盛宴，精心挑選多種當季花卉，包含金露華、孔雀草、石竹、夏菫與雪茄花等，多樣的品種與多彩迷人的色調，在碧潭吊橋與湖畔綻放出專屬於夏日的繽紛風情外，也彷彿為迎接母親節增添帶有喜氣又溫馨的氣息。

景觀處長林俊德表示，碧潭風景區為台灣昔日八大景之一，以秀麗的湖光山色與古蹟碧潭吊橋聞名，且鄰近捷運站，周邊交通便利，因此成為眾多市民朋友在假日規劃旅遊休憩的好去處。為營造碧潭舒適宜人的遊憩環境與推廣城市美學的概念氛圍，提供大眾夏日繽紛遊的理想地點，特於碧潭風景區進行當季花卉種植，透過不同顏色與品種的植栽栽種，將碧潭營造為別具風情的賞花勝地。

林俊德說，栽種工程已在母親節前完成，就是希望遊客來到碧潭不僅可以欣賞到此處翠綠的湖光山色，以及漫步於市定古蹟碧潭吊橋上懷古遙想外，在佳節期間與整個夏日時節，還能來園區賞花，藉由繽紛花海為每位媽媽們獻上最真摯的祝福與感謝，並感受夏季花卉予人鮮豔盛開的蓬勃朝氣。

景觀處表示，碧潭的夏日花海，邀請大家一起來享受這份夏日的美好外，本市相關花況資訊，歡迎民眾可以到臉書搜尋「賞花快報」臉書粉專關注、點閱按讚並追蹤，以即時掌握各地最新花況。