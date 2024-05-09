「船首掛屍」駛入港！瀕危鯨魚被撞上　郵輪停靠後才發現

▲梅拉維利亞號（MSC Meraviglia）停靠在西班牙巴塞隆那港口。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市發生不幸事件，郵輪梅拉維利亞號（MSC Meraviglia）4日駛入布魯克林港，停靠後才發現，船首竟然卡著一具鯨魚屍體，經確認是瀕危物種「塞鯨」（sei whale）。但專家目前尚不清楚，牠被撞上時是否已經死亡。

根據CBS，地中海郵輪（MSC Cruises）證實，梅拉維利亞號在啟程前往新英格蘭地區與加拿大之前，才發現船首卡了鯨魚遺體，「我們立刻通知相關部門，他們正在對鯨魚進行檢查。我們對於任何海洋生物的損失深感悲痛。」

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）漁業部發言人戈梅茲（Andrea Gomez）表示，這一頭身長44英尺（約13.5公尺）的成年雌鯨7日被送至紐澤西州桑迪胡克（Sandy Hook）海邊接受解剖，以確認牠被郵輪撞上時，是否已經死亡。

不過，大西洋海洋保護協會（AMCS）創辦人兼首席科學家迪喬瓦尼（Rob DiGiovanni）認為，很可能就是船隻導致雌鯨喪命，因為儘管遺體腐爛嚴重，牠胃裡的食物卻相對新鮮，很可能生前還在進食。

▲瀕危物種「塞鯨」。（圖／翻攝fisheries.noaa.gov）

塞鯨是世上最大的鯨類之一，身長可達60英尺（約18.3公尺），體重可達50噸，每天都要吃下2000磅（約907公斤）的魚和浮游生物，平均壽命約50至70年，通常在遠離海岸線的深海區域被觀測到，在全球各地都受到保護。

迪喬瓦尼還指出，這種悲劇事件並不罕見，儘管鯨魚被撞擊後可能沉入海底，很難觀察與追蹤，但2016年開始，紐約至紐澤西外海的鯨類登記數，已從每年1至3頭，上升至每年12至14頭。

今年4月，美國聯邦當局證實，在維吉尼亞海灘以東50英里（約80.5公里）發現一頭北大西洋露脊鯨（North Atlantic Right Whale）遺體，據信是與船碰撞後喪生。今年3月，NOAA也表示，本季出生的第一頭北大西洋露脊鯨遭船撞擊後死亡。

環保團體持續呼籲對商業漁業及船運實施更嚴格管制，以拯救鯨魚們的性命。在麻薩諸塞州，有人提議對快艇設置限速，但渡輪公司反對指出，這不僅會大幅減少服務量，他們的船長也從未在工作時看見露脊鯨。