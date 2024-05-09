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2024白河蓮花季精彩活動持續至8月　黃偉哲力推白河輕旅行

▲「2024白河蓮花季」系列活動也正式起跑，市長黃偉哲大力推薦大家來白河賞蓮與泡溫泉，更推薦民眾同時安排串聯白河、東山、後壁等鄰近地區的小旅行，享受台南夏日風光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024白河蓮花季」系列活動也正式起跑，市長黃偉哲大力推薦大家來白河賞蓮與泡溫泉，更推薦民眾同時安排串聯白河、東山、後壁等鄰近地區的小旅行，享受台南夏日風光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南白河地區5月至6月蓮花陸續盛開，「2024白河蓮花季」系列活動也正式起跑，日前農業局為了宣傳今年蓮花季活動，特別舉辦記者會以及「蓮花季暨母親節表揚大會」，邀請民眾把握蓮花季，走入白河體驗當地人文特色與農產。

台南市長黃偉哲除了大力推薦大家來白河賞蓮與泡溫泉，更推薦民眾可以同時安排串聯白河、東山、後壁等鄰近地區的小旅行，享受台南夏日風光。

▲「2024白河蓮花季」系列活動也正式起跑，市長黃偉哲大力推薦大家來白河賞蓮與泡溫泉，更推薦民眾同時安排串聯白河、東山、後壁等鄰近地區的小旅行，享受台南夏日風光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南蓮花季自1995年開始辦理，是台灣最早辦理的地方產業文化活動之一，每年都吸引許多遊客與攝影愛好者前來賞蓮，讓更多遊客走入台南白河，也成功打造白河蓮花品牌，從白河的蓮花，到蓮子、蓮藕粉等等周邊商品，都遠近馳名，受到民眾喜愛。

▲「2024白河蓮花季」系列活動也正式起跑，市長黃偉哲大力推薦大家來白河賞蓮與泡溫泉，更推薦民眾同時安排串聯白河、東山、後壁等鄰近地區的小旅行，享受台南夏日風光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也肯定地方社區與協會長期的努力，透過每年用心策畫與舉辦蓮花季活動，凝聚地方認同與社區力量，也保留了更多屬於白河在地的文化記憶。今年蓮花季系列活動從四月底開跑，5月5日辦理的結合辦桌文化與蓮子特產的「蓮子千人饗宴」開放報名不久後即額滿，後續更有攝影比賽、白河蓮花農村深度體驗、荷塘聚落單車遊、蓮花相關DIY活動等，兼顧趣味與深度的各式活動，一路持續至八月，歡迎民眾踴躍參與。

▲「2024白河蓮花季」系列活動也正式起跑，市長黃偉哲大力推薦大家來白河賞蓮與泡溫泉，更推薦民眾同時安排串聯白河、東山、後壁等鄰近地區的小旅行，享受台南夏日風光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了精彩的蓮花季系列活動，黃偉哲也推薦大家串連白河蓮花季、白河關子嶺溫泉、東山咖啡公路、後壁無米樂等周邊景點，來一場深度體驗台南溪北農村地區之美的小旅行。隨著連結白河、東山、關仔嶺的重要聯絡道「市道172線」拓寬工程完工，改善了過往該地在假日、節慶容易交通壅塞的狀況，帶給民眾平坦美觀的道路與更好的旅遊品質，滿足更多旅遊愛好者的需求。

▲「2024白河蓮花季」系列活動也正式起跑，市長黃偉哲大力推薦大家來白河賞蓮與泡溫泉，更推薦民眾同時安排串聯白河、東山、後壁等鄰近地區的小旅行，享受台南夏日風光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

要獲取更多2024白河蓮花季最新活動訊息，請上白河蓮花季臉書粉專（https://www.facebook.com/baihe.lutus?locale=zh_TW）；更多白河相關旅遊資訊，請上白河區公所網站查詢（https://baihe.tainan.gov.tw/Default.aspx）。

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