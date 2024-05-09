韓狼師「拿菸酒交換」車震4少女20次！偷拍性影像　國小女童也受害

▲南韓一名中學老師與4名未成年人發生20次性關係，其中包含一名12歲女童。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓大邱廣域市一名48歲中學聘任講師，利用網路聊天誘騙4名國中、國小女童，性侵多達20次，其中部分女學生以幫忙買菸酒作為交換條件，在車內與他發生性關係。另外，這名講師還被指控偷拍3名女學生的性剝削影像。大邱高等法院8日判處他3年有期徒刑。

根據韓媒News1報導，檢方調查發現，作為中學聘任講師的被告自2022年9月起的半年間，透過網路聊天結識了4名就讀國中或國小的女學生，其中包含一名年僅12歲的女童。被告提供受害人資金，要求進行性交易，非法性行為次數高達20次。

其中部分女學生要求被告提供酒類和香菸作為性交易的報酬，被告一共幫她們購買了4次菸酒。

調查顯示，被告還選在女學生上學前的早晨或放學後的時間，將車子停在公園等地點並進行性交易。另外，被告也涉嫌以隨身攝影機等微型鏡頭，偷拍並製作了3名女學生的性剝削影像。

大邱高等法院第二刑事庭8日宣判，將觸犯兒少性保護相關法律的48歲被告處以3年有期徒刑。此前，被告曾被判處5年刑期，但他以「量刑不當」為由提出上訴。高院法官考量被告已與其中2名受害人達成協議並賠償了3000萬韓元（約新台幣71萬元）等因素後減少量刑。