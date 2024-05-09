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「台籍22歲車手」日本涉詐騙被逮！　詐宮崎7旬婦312萬

▲▼澳洲一名菲律賓移民不慎陷入電子郵件詐騙陷阱。（示意圖／CFP）

▲日本宮崎縣警方表示，近幾個月的詐騙受害案例激增，其中甚至有台灣人涉案。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本宮崎縣警方表示，2024年1月至3月間，除了愛情詐騙外，有21起利用社群媒體等平台假借投資進行詐騙的案件，總詐騙金額高達2.1億日圓（約新台幣4371萬元）。其中更有台灣人涉案，而該名男子也因被認為是車手而遭到警方逮捕。

根據NHK、《讀賣新聞》報導，宮崎縣警察本部指出，2024年的詐騙受害人數與金額急速增加，相較2023年已經多出整整1倍以上。而這些詐騙案件的手法主要為投資詐騙，詐騙集團會先冒充為知名人士或是投資專家，要求受害人進入投資的Line群組，並透過社群軟體進行詐騙，其中也爆出有台灣人涉案。

一名70多歲的宮崎縣女性4月在一名假冒是經濟分析師森永卓郎助理的鼓吹下，加入森永卓郎的Line假帳號，隨即遭到詐騙2100萬日圓（約新台幣437萬元）。而台灣籍的22歲男子梁閎翔則是在4月13日以投資名目，要求該名婦人持1500萬日圓（約新台幣312萬元）的現金到宮崎縣某商店的停車場，但是該名婦女隨後起疑，與警方諮詢後，才發現是詐騙。

警方認定該名台籍男子為詐騙集團的車手，目前已將其逮捕。

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關鍵字：

詐騙宮崎縣社群媒體投資日韓要聞

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