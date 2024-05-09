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忍不住了！未成年情侶車站前「用手服務」　女低頭呻吟搥腿喊不要

記者羅翊宬／編譯

日本網友昨（8）日透過社群網站X（前稱推特）上傳一段長達1分44秒的影片，只見畫面中一對看起來只有10幾歲的年輕學生情侶正在「互相安慰」，年輕氣盛的男方似乎無法抑制情慾流動，竟然在眾目睽睽之下，將手伸進女方褲檔內搖晃，令該名網友非常驚訝。

綜合日媒報導，日本網友「やばし」在X上傳一段影片，他表示影片拍攝地點位於JR新宿車站東出口廣場。從畫面來看，該對戴口罩的學生情侶恐怕仍就讀國高中，年紀根本只有10幾歲，穿長袖的男學生將手伸進女方褲檔鼠蹊部內，至於女學生則是用藍色手提包擋住重要部位。

女學生的神情顯得相當痛苦，宛如經歷生理痛，而當男方加快手部晃動的速度，竟然還能聽到女方「嗯嗯咿咿」、「雅美」等口齒含糊不清的呻吟聲，且女方縮著肚子，不斷用手搥打大腿或腹部，並左右搖晃頭部示意「不要」，神情顯得相當詭異，就連坐在另一旁的陌生男子都忍不住側目。

對此，其他網友紛紛留言，「即便達到高潮，也要考量一下場合吧」、「如果男生把女生褲子脫掉，就很嚴重了」、「這是在指交（手マン）愛撫嗎」、「看不懂他們在幹嘛」、「是沒有辦事情的房間嗎」、「這是公然猥褻罪吧」、「請回你們家做吧」、「其實右邊那個也是男的吧？他們在互打手X」、「感覺報警的話會很刺激」。

不過也有其他網友反駁，認為影片中的學生可能並非在「辦事」，並表示自己過去也有類似經驗，而這是因為約會到一半，女友因為經歷生理期而導致腹痛。

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