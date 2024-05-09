北韓11高官海邊爽開「極樂性愛趴」！　惹毛金家遭處決

▲據傳，金正恩每年會花上千萬討好北韓高層，甚至還有由女兵「服務」的招待所供其享受。（示意圖／朝鮮中央通信社）



記者王佩翊／編譯

南韓國防部與國防研究所近日指出，北韓領導人金正恩為了攏絡被稱為「特權階級」的高官們，使其保持效忠，每年都會花上2兆5000億韓元（約新台幣591億元）用於「禮物政治」。事實上，這些高官因為有權有錢經常做出無法想像的惡行，1995年就有11位高官因舉辦「極樂派對」，惹毛時任領導人金正日，因此遭到處決。

《每日北韓》總編高英起指出，根據南韓國防部資料，這筆用於「禮物政治」的資金包含特權階級的食衣住行、汽車、醫療服務、維安人員、儀式以及各種文化與便利設施的建設維護費用。

根據《中央日報》報導，從北韓《朝鮮中央電視台》2023年12月公開的勞動黨中央委員會全體會議影片中可以看到，北韓政權的核心人物趙甬元、崔龍海和金德訓等3名常務委員，都乘坐賓士S系列的豪華車輛出席會議。

北韓領導人對於「特權階級」的照顧當然不僅於此，脫北者、《東亞日報》記者朱成夏就在自己的YouTube頻道上爆料，其實北韓全國各地都有專供軍隊將領使用的「特級招待所」。

招待所內有由朝鮮勞動黨5課專門選拔的20多歲年輕女兵負責招待，而她們的任務就是服務這些將領，使其「滿足」。換言之，這些女兵就像是國家派給將領的「情婦」。

不過這也不代表特權階層就可以毫無限制地「為所欲為」。1995年就曾有11名北韓高級官員因為在深夜偷偷將多名女子帶到海邊渡假村，大開極樂淫亂趴，遭到祕密警察上報給時任領導人金正日，引發金正日震怒，當即下令處決這11人，其中包括當時朝鮮勞動黨江原道委員會的書記鄭東哲等地方幹部。

這也意味著，北韓高官就算是「享樂」也必須在權力的監視之下，且只能在權力容許的範圍內進行，任何超越權力範疇的行為，都將被視為對執政者的「挑戰」。

金氏王朝更是透過這種方式控制高官們的忠誠度，使北韓的特權階級認知到「只要保持忠誠，就能享樂」的道理，反之，只要稍有差錯，就有可能墮入深淵。