德男爽住海島度假酒店　竟從4樓高處墜落「沒穿褲子」半裸摔死

▲德國男子前往海島度假，結果不慎從4樓墜落摔死。（示意圖，與本文無關／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

一名24歲德國男子最近前往西班牙的地中海觀光勝地馬約卡島（Majorca）旅遊，然而，他和朋友們在夜晚聚會狂歡後，凌晨3點回到酒店發現自己被鎖在門外，沒想到他竟然異想天開，嘗試攀爬酒店外牆，結果不幸從4樓高處墜下當場身亡。由於事發時男子並未穿著褲子，他以半裸狀態摔死。

根據鏡報8日報導，這名德國遊客在墜樓事故前一天才抵達馬約卡島，並入住四星級的提莫爾酒店（Timor hotel）。不幸的是，他與朋友們外出夜遊狂歡後發現自己被鎖在房間門外，竟然試圖在凌晨3點從酒店的4樓外牆攀爬進入房內，結果墜落身亡。事發時他處於半裸，沒有穿褲子或鞋子。

這並非島上首次發生遊客墜樓意外，2023年，一名25歲英國男性遊客從城市馬加盧夫（Magaluf）一棟公寓的3樓失足墜落，男子臉部和頭部受到嚴重傷害，一度生命垂危。

2023年8月，馬加盧夫當地政府也曾對5名在飯店陽台上作出攀爬、跳躍等危險行徑的外國遊客進行罰款，每人各自被罰3萬720英鎊（約新台幣124萬元），並且被趕出酒店。政府官員透露，其中4名遊客是僅18歲到19歲的英國人，另有一名是瑞典人。

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