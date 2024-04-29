愛妻遭抹黑被政治追殺！西班牙總理心疼「想辭職」　29日宣布決定

▲西班牙總理桑傑士因不堪妻子葛梅茲被抹黑貪污，而考慮辭職。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）日前坦言，自己因妻子葛梅茲（Begona Gomez）遭敵對右翼政黨及媒體抹黑飽受困擾，甚至動了「辭去總理職務」的念頭。為此，桑切斯暫停了所有公務行程，認真考慮是否要辭職，而他也將在29日宣布最終決定。

綜合外媒報導，馬德里一間法院24日證實，當局已受理反貪腐壓力組織「清廉之手」（Manos Limpias）的舉報，「對葛梅茲涉嫌以權謀私和貪腐展開調查」。隨後，線上新聞網站「機密電子報」（El Confidencial）透露，葛梅茲因與多家接受政府補助，或拿到公共合約的私人公司有關，而被當局調查。

▼桑傑士24日發布4頁「致公民的信」，為妻子的貪污指控辯護，並坦言自己考慮辭去總理職務。

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

桑傑士事後在社群媒體X發文，抨擊相關舉報是保守派和極右翼反對派撐腰的「極端保守」媒體所主導，基於「不存在」事實、針對其妻子的「騷擾」行動。他坦言，「我不懼於承認，我是一個深愛妻子的男人，但我卻被迫眼睜睜、無助地看著她每天被抹黑。我捫心自問：這一切值得嗎？我不清楚。我需要停下來思考，決定我是該繼續領導政府，還是該放棄這個榮譽。」

桑傑士將於29日宣布他是否離職的最終決定，但桑傑士所屬的社會主義工人黨（PSOE）支持者敦促他留任。上周末，成千上萬的支持者聚集在了PSOE的馬德里總部，手持「別放棄」、「你不孤單」等標語，呼籲桑傑士不要離職。

現年52歲的桑傑士，於2018年上任總理後，去年領導PSOE贏得了另一個任期，組成少數派聯合政府。雖然媒體並不清楚桑傑士公開決定的確切時間，但媒體指出，他可以選擇辭職，或繼續擔任總理，並接受議會的信任投票。如果投票失敗，他將不得不辭職。而另一個選擇則是在7月21日提前舉行選舉。