日居酒屋只接待「會日文顧客」遭炎上！店長怨：外國人消費低

▲居酒屋老闆表示，只願意接待會日文的顧客。（圖／X／@kadoya1）



記者王佩翊／編譯

在新冠疫情緩和與日圓貶值的雙重誘因下，大批外國遊客到訪日本，各地湧入觀光人潮。儘管許多店家樂見觀光復甦，人潮回流，但是卻也有部分店家對於突然暴增的外籍顧客無所適從。甚至有店家直接公開表態不歡迎「不會日文的顧客」，但此言一出卻也引發兩極反應。對此，老闆直言，外國人消費低又坐很久，導致店內翻桌率低。

根據日媒moneypost報導，東京一間居酒屋「かどや」的老闆黒かどや20日在社群媒體X上寫道，「有一對白人情侶走進店裡，我告訴他們，『如果不會日文，本店無法接待。』結果他們呆住後用英語反問我，『沒有英文菜單嗎？』我直接就用日文回答他們，「沒有。」這裡是日本，我去說英文的國家，也會說英語。如果你來日本就應該努力學說日文。如果做不到，就去找個翻譯來。」

昨日は白人のカップルが入店してきたから「日本語が分からないと対応できない」と伝えたらポカンとして「no english menu?」と英語で聞いてきたから「ない」と日本語で答えてやった。ここは日本だ。俺も英語の国に行ったら英語を喋る。日本では日本語を喋る努力をしろ。無理なら通訳を連れて来い。 — 黒かどや (@kadoya1) April 19, 2024

此文一出隨即引發網友熱議，截至5月上旬更累積超過1800萬人次瀏覽。事實上，該間居酒屋的老闆過去也曾經多次在X上發表「批評奧客」的爭議言論，例如，「如果客人罵我我就罵回去」、「堅決抵制客訴」等。

老闆在受訪時直言，「雖然也有批評言論，但有很多網友都贊成我的做法。我相信有不少日本人都覺得，不遵守規則或禮節且自以為是的外國遊客越來越多。這些外國人甚至認為，『既然你要做生意，就應該要講英語。』」

▲老闆表示，由於店內需要手寫點餐，因此不適合不會日文的人消費。（圖／X／@kadoya1）



かどや現在已經直接在店門口貼上「Japanese language only（只提供日文服務）」的公告。不過老闆也強調，並非拒絕所有外國人，他們仍然歡迎可以用日文溝通的外國遊客。因為店內的點單需要客人自己手寫品項交給老闆，因此如果不會讀寫日文，就無法點菜。因此只提供日文服務並非歧視不會日文的人，只是希望避免不必要的誤會。

老闆澄清，其實自己也曾經因為留學與工作，在歐洲生活3年，能進行基本的英語溝通，但他認為，想要準確說明一些日本菜名，還是有很大的難度，就算使用翻譯軟體，效果也會大打折扣，店家更沒有多餘的時間來詳盡解釋。

事實上，自從2004年開業後，他們也曾接待不會日文的外國遊客，然而真正讓他們下定決心，停止接待不會日文的顧客，還有一個原因。老闆直言，很多外籍客人的消費額都很低，而外國遊客的平均消費只有日本人的一半到三分之一而已，不僅如此，外國人都喜歡坐很久，導致翻桌率低，客單價也低，小本生意實在難以負荷。