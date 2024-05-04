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日本未來恐「只剩1名兒童」！學者：可能是首個少子化滅絕國家

▲▼ 餵奶,嬰兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有日本學者推估，696年後日本可能只剩1名未滿15歲的兒童。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／中央社

日本東北大學教授吉田浩推估，照目前少子女化速度發展下去，最晚到696年後的2720年，日本可能只剩1名未滿15歲兒童，「日本說不定會成為第一個因少子女化而滅絕的國家」。

日本讀賣新聞報導，東北大學高齡經濟社會研究中心主任吉田浩公布最近更新的2024年版「兒童人口時鐘」說，只要出生人數不停減少，「時鐘」的指針就不會往回走，日本說不定會成為第一個因少子女化而滅絕的國家，應該完善讓女性及高齡者也能就業的環境，打造一個讓所有人都能活躍其中的社會。

由於少子女化速度加快，吉田今年推估數字較去年提早了100多年。

吉田受到美國「末日時鐘」等啟發，為了讓大家警覺到少子女化問題，在2012年開發出「兒童人口時鐘」，每年以日本政府人口推估數字為基礎進行計算，並於日本5月5日兒童節前後公布在該中心官網上。

根據日本政府總務省推估，截至今年4月1日止，未滿15歲兒童的人數為1401萬人，較去年減少33.6萬人，年減率2.3%。

吉田根據總務省數字進行推估，到今年5月5日兒童節時，全日本未滿15歲兒童將進一步減少到1397萬9189人。如果少子女化按這個速度發展的話，至遲到696年後的2720年1月5日時，預估全日本將只剩1名未滿15歲兒童。

如果跟2023年版兒童人口時鐘預測日期為「798年後的2821年10月27日」相比，今年預估的數字提早了101年。如果跟吉田2012年提出的首版兒童人口時鐘預測的「4147年」相比，僅僅過了約12年就提早1427年。

吉田公布的2024年版預測數字，受到日本2023年出生人數僅75萬8631人、連續8年減少的影響。再看日本目前的人口現狀，推估每位女性一生中生育子女的總數也僅為1.26人，遠低於維持人口所必須的2.07人。

談到出生人數持續減少的背景，吉田認為在長期持續不景氣的日本，因為所得低而無法結婚與生育的年輕人增加。

他說，必須改善生育環境，對策包括給予兒童醫療費及餐費免費等減輕父母負擔、男性也能申請育嬰留職停薪、實現夫妻「雙薪共養」的社會，及延長退休時間10年讓育嬰假能請3年到5年等。

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