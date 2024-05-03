SOD情節成真！日男老師「色情家訪」爬上床　他辯稱女學生主動要求

▲日本一名男老師多次到國三少女家中進行家庭訪問，趁機發生至少3次性關係。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本兵庫縣神戶市一名30多歲國中男老師，去年多次一名國中三年級的女學生住處進行家庭訪問，豈料二人卻發生至少3次性行為，老師甚至借宿女學生家中。面對教育當局的調查，男老師宣稱一切是出於女學生主動邀約才發生的，「時間很晚了，還不讓我回家，才答應了學生的要求」。

綜合朝日新聞、神戶新聞報導，市教育委員會2日發表聲明，指涉案的30多歲男性教師擔任某市立中學的班導師，自2023年7月開始多次到國三女學生家中進行家庭訪問，到了8月之後有幾次甚至是住在女學生家中，或是送她回家，期間至少3次發生性關係。

面對市教委的詢問，男老師回答，「時間很晚了，還不讓我回家，才答應了學生的要求，做出了淫亂行為。作為教師未能做出正確的判斷，如今就算反省也無濟於事。」

家長從女學生那裡得知情況後整起事件才曝光，並於9月下旬向兵庫縣警方報案，市教委參與調查後已於12月27日對男老師下達免職處分。

報導指出，儘管發生多次性行為，男老師仍堅稱他與女學生之間「沒有戀愛的感情」。女學生則表示，「後來回想起來，覺得是好意被人利用了。」市教委表示，事後已經對50多歲男校長給予嚴正警告，政府除了深表歉意外，未來也將盡力阻止類似事件再發生。

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