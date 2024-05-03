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日相岸田訪問我國友邦巴拉圭　重申台灣海峽和平穩定

▲▼日相岸田文雄1日展開法國、巴西、巴拉圭出訪行程。（圖／達志影像／美聯社）

▲日相岸田文雄1日展開法國、巴西、巴拉圭出訪行程。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄本月1日起展開出訪行程，依序造訪法國、巴西、巴拉圭，其中巴拉圭為我中華民國在南美洲的唯一友邦。對此，岸田文雄與巴拉圭總統貝尼亞在會談上重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。

根據日媒《每日新聞》，日相岸田文雄於當地時間3日下午（日本時間4日上午）抵達巴拉圭首都亞松森，並與巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）展開會談，巴拉圭為南美洲唯一承認我中華民國的友邦，雙方針對中國日益增強的軍事壓力進行討論，並重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。

岸田文雄也與貝尼亞簽定備忘錄，雙方一致同意在情報通訊、航太等領域上進行人才培育和技術方面的合作。

貝尼亞去年8月當選巴拉圭總統，也因此這次會談是兩人首度面對面會談。而距離上一次日本首相出訪巴拉圭，已經是6年以前。

巴拉圭和巴西、阿根廷、烏拉圭、委內瑞拉（2017年被終止會員國資格）共同組成區域性貿易協定「南方共同市場」（Mercosur），今年上半年由巴拉圭輪值主席國，也因此岸田文雄和貝尼亞針對日本與南方共同市場協商簽署經濟夥伴協定（EPA）的議題交換意見。

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