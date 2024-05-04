美國海軍「2氣墊登陸艇」訓練中相撞！35人受傷　軍方證實

▲美國軍方醫療團隊隨即投入救援。（圖／美國海軍官網）



記者王佩翊／編譯

美國海軍內部人士證實，該單位1日在佛羅里達州傑克森維爾海岸（Jacksonville）外舉行「綜合訓練單位演習」（COMPTUEX），但卻有2艘氣墊登陸艇在夜間訓練中因發生碰撞，導致35名海軍陸戰隊員與水兵受傷。

美國海軍第二艦隊2日證實此項消息。聲明稿指出，除了5名傷勢較嚴重的水手被送往醫院接受進一步治療，其餘水手與海軍陸戰隊員則是留在氣墊登陸艇上接受治療。

根據外電報導，美國海軍第二艦隊發言人波琳格（Lara Bollinger）3日對外說明詳細情形。她表示，事件發生後，隨即對2艘船上的38名水手與海軍陸戰隊員進行傷勢評估，加上後續出現的傷者，最終確定共有35人受傷，其中5人因傷勢較重被轉送醫院接受後續治療，不過有4人已經出院。

剩餘1名水兵原先在喬治亞州薩凡納市的醫院接受初步治療，3日被轉送至朴茨茅斯海軍醫療中心（Naval Medical Center Portsmouth），而這也是距離傷者家鄉最近的軍事醫療設施，以便家屬照護。其餘已出院與受到輕傷的34人目前皆已返回工作崗位

波琳格指出，整起意外的發生經過與事發原因仍待調查後才能釐清。波琳格進一步說明表示，相撞的2艘氣墊登陸艇，一艘隸屬於兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp，LHD 1），另一艘則來自「紐約號」兩棲運輸船塢艦（USS New York，LPD-21）。在發生碰撞事故後，2艘登陸艇都已安全返回母艦。

氣墊登陸艇最高時速可達50英里（約80公里），且可以運載包括M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克在內的所有美國裝甲車。通常會從兩棲戰艦的井圍甲板部署，最大有效載荷介於60至75噸。