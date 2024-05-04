美國護士殺人「判關760年」恐怖手法曝光　3病患喪命10多人險死

▲希瑟普雷斯迪遭判處終身監禁。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國賓州41歲護士希瑟普雷斯迪（Heather Pressdee）2020年至2023年間蓄意替20多名患者注射過量胰島素，藉此殺死至少3名病患，還企圖害死另外10多名患者。5月2日這天，希瑟普雷斯迪認罪，遭法院判處3個無期徒刑以及380年至760年刑期，終身監禁不得假釋，但逃過死刑。

CNN、衛報報導，希瑟普雷斯迪在5間不同的護理機構給病患注射致命或潛在致命劑量的胰島素，受害對象年齡介於43歲至104歲之間，經常選在趁人手不足的夜班時間犯案。然而部分患者根本不需要胰島素治療。

希瑟普雷斯迪2日承認3項一級謀殺罪和19項謀殺未遂指控，並在法庭上說「我很抱歉，我為我所做的事情感到抱歉。」作為認罪協議的一部分，法官判處她連續3個無期徒刑，還因謀殺未遂被判處380年至760年監禁，不得假釋。

賓州總檢察長辦公室表示，希瑟普雷斯迪利用旁人對她的信任，毒害仰賴她照護的患者，此次認罪與終身監禁的判決無法挽回已經失去的性命，但將確保希瑟普雷斯迪造成進一步的傷害。

只不過對於這次的判決，受害者家屬仍感到非常憤怒，直呼這根本沒有正義可言，永遠不會原諒希瑟普雷斯迪的行徑，一邊假扮成有愛心的護士，一邊扮演上帝奪取他人性命。

▼受害對象年齡介於43歲至104歲之間。（示意圖／視覺中國）

