準備攻拉法！以色列知會美國撤離加薩平民計畫　白宮布林肯發聲

▲圖為以色列士兵先前在加薩走廊附近修理坦克。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列軍方準備進攻加薩南部城市拉法（Rafah）剷除哈瑪斯，此前明確表示軍事行動展開之前會先撤離平民。美國官員透露，以色列本周已知會拜登政府關於撤離巴勒斯坦平民的計畫；美國國務卿布林肯則是再一次警告以色列切勿對拉法發動重大攻擊，白宮則說以色列尚未透露在拉法的全面行動計畫。

美聯社報導，這名美國官員宣稱以色列給出的計畫並未改變美方立場，也就是在加薩南部城市拉法展開行動將會使得太多無辜巴勒斯坦平民陷入危險境地。據傳以色列知會的撤離計畫並非最終定案。

拜登政府已表態，以色列若在沒有可靠的保護平民計畫之下展開行動，將面臨後果。布林肯3日晚間在亞利桑那州一場活動上指出，「若沒有計畫，我們就不能支持（以色列）對拉法的重大軍事行動，因為造成的破壞將是無法接受的。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）3日表示，以色列並未向白宮透露可能在拉法發動的全面行動計畫，「我們希望確保這些對話能夠持續，因為保護巴勒斯坦人民的性命很重要。」

哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列，造成以色列約1200人喪命，約有250人被當作人質抓走，以色列隨後展開報復行動，戰爭爆發，目前約有150萬名巴勒斯坦人在拉法避難。聯合國人道主義援助機構3日表示，若以色列進攻拉法，數十萬人將面臨迫在眉睫的死亡風險。