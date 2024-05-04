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紐時：美退出中程核飛彈條約　研發新武器協防台灣

▲▼ 美國陸軍陸基飛彈發射系統「泰風」4月運至菲律賓。（圖／翻攝自X）

▲美國陸軍陸基飛彈發射系統「泰風」4月運至菲律賓。（圖／翻攝自X）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電

美國2019年退出冷戰時期與俄羅斯簽定的中程核飛彈條約後，迅速開發可用於阻止中國入侵台灣的新式武器，可搭載「戰斧」巡弋飛彈等武器的新型「泰風」就是一例。

紐約時報（The New York Times）今天報導，在4月開跑的美菲軍演期間，美國陸軍部署新型武器「泰風」（Typhon），由經過改裝的40英尺貨櫃組成，可搭載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈等武器。戰斧能擊中陸地上的目標及1150英里以外的海上艦艇。

時間拉回5年前，根據1987年中程核飛彈條約（INF），泰風這種武器以及其他類似的小型移動發射平台屬非法軍武，條約禁止美、俄部隊擁有射程約300至3400英里間的巡弋或彈道飛彈。

2019年，前美國總統川普（Donald J. Trump）退出條約，部分原因是美國認為俄羅斯多年來一直違反條約條款。但美國官員表示，中國不斷成長的遠程飛彈庫也是川普政府決定退出的原因之一。

川普當年的決定使五角大廈得以製造武器，這些武器如今將用於準備保衛台灣免受中國入侵。這也恰逢美國陸戰隊領導人重新思考現代戰爭。他們建議淘汰笨重的重型武器，如155毫米榴彈炮及坦克，認為這些武器對太平洋區域的中國軍隊幾乎沒有用處，應用較輕型、更靈活的武器來替代。

當時，五角大廈沒有陸基反艦武器，他國軍隊卻有。隨後在2022年4月，烏克蘭地面部隊從卡車發射海王星反艦巡弋飛彈，一舉在黑海擊沉俄羅斯艦。

烏克蘭雖然成功出擊，一群退役陸戰隊將軍卻公開批評陸戰隊計劃優先考慮類似武器，而犧牲更傳統的武器。他們表示，陸戰隊將重點放在中國，不利因應其他潛在威脅。淘汰坦克及重型火砲也讓陸戰隊在世界其他地區的重大衝突中毫無準備。

在2022年12月的國防記者協會（Defense Writers Group）會議上，時任陸戰隊司令的柏格（David H. Berger）坦言，自己受到前同僚批評，但表示決定淘汰笨重的重型武器，是以退休軍人無法取得的情報為依據。

美國軍事及文職領導人認為，中國國家主席習近平計劃透過外交手段或必要時使用武力以推進兩岸統一。但烏克蘭在黑海擊沉俄艦表明，可能有一種方式能夠阻止北京採取軍事行動。

美國官員認為，威懾中國不需要最新型戰斧，甚至不需要像烏克蘭海王星這樣的飛彈。部署更小的飛彈來摧毀中國驅逐艦及兩棲艦艇就足夠，因為他們認為，習近平只有在相信自己能在美軍做出反應之前，成功進行一次死傷相對較低的行動時，才會嘗試入侵。

美國目標指揮官選擇新型「標準六型」（SM-6）的飛彈，彈頭約為海王星彈頭的一半大小，可以迴避中國軍艦的防禦系統，在撞擊時改變艦上人員的任務，從入侵轉為求生。

五角大廈官員認為，中國兩棲艦隊如果在台海受到飛彈攻擊著火，不僅可以保護台灣，還可能削弱習近平在共產黨內部的權力控制。

沒有中程核飛彈條約的法律限制後，美國國防部開始試驗現有軍備。裝有戰斧及SM-6飛彈的密封罐被安裝在小型卡車上並隱藏在貨櫃中。

美國海軍公開表示，SM-6最大射程約為115英里。但匿名官員向紐時證實，SM-6射程實際上可以達到290英里。

如果與中國發生敵對行動，菲律賓可以援引美菲共同防禦條約，請美軍在准入的菲律賓軍事基地中，部署移動飛彈發射器。其中一些基地集中在呂宋島，如果在島上部署SM-6飛彈，就可能威脅菲律賓最北端及台灣之間水道上的中國船隻。

菲律賓去年公布新增4座可供美軍使用的軍事基地位置，其中一座基地位於鄰近南海的巴拉巴克島，島上如果部署SM-6飛彈，射程就能達到北京用來控制南海的主要行動基地。

此外，美日去年8月簽署的新安全協議可能為台灣提供第3個戰時防禦地點，也就是日本琉球群島的軍事基地，包括距離台灣僅約108公里之遙的與那國島，如果在島上部署SM-6，就可擊中台灣週邊的任何目標，並威脅台灣海峽對岸的中國基地。

中國軍方宣稱，自家研發的飛彈能擊沉保衛台灣的美國航空母艦，然而，利用射程更遠的戰斧飛彈，及將泰風設置在距離中國一千英里以內的小島上，就在很大程度上消除中國飛彈的優勢。

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