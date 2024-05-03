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美國情報總監：俄烏戰爭不會很快結束　俄軍加強攻擊迫烏談判

▲▼ 美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）。（圖／路透）

▲美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國參議院軍事委員會2日針對情報界對美國2024年所面臨威脅的評估舉行聽證會，國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，俄羅斯總統普丁認定海內外發展形勢對他有利，可能將會持續在烏克蘭採取激進策略，俄烏戰爭不可能在短時間內結束。

路透引述海恩斯的說法指出，俄軍加強攻擊烏克蘭基礎設施，阻礙烏克蘭調動武器和軍隊的能力、減緩國防生產，迫使烏方考慮進行談判。

海恩斯提到，「普丁對烏克蘭採取激進策略，像是攻擊烏克蘭電力基礎設施，這些都是為了讓烏克蘭意識到，繼續打仗只會徒增烏克蘭的損失傷害，並沒有任何通往勝利的道路，這些戰術可能還會繼續下去，戰爭不太可能很快結束。」

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，雖然莫斯科政府否認針對平民，但這場戰爭開打超過2年，推測至今已造成數十萬人死傷。就在2日，烏克蘭東北部哈爾科夫地區至少有8名孩童受傷，俄羅斯炸彈落在體育中心附近，爆炸威力震碎窗戶，室內孩童受傷，大樓到處都是玻璃碎片，血濺在地板和牆壁上。

烏克蘭和平會議即將於6月中旬舉辦，瑞士外交部2日證實，已邀請超過160支代表團參加，但俄羅斯現階段並未受邀。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃對此表示，無論俄羅斯是否有受邀，俄方都不會參加，同時呼籲世界各國不要參加在瑞士的這場烏克蘭和皮峰會，以免捲入反俄挑釁。

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