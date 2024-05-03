再3個月要結婚！美女師「偷吃小5男學生」被捕　搜出親熱實錄

▲麥蒂森被指控性虐小五學生 。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann 、聖克羅伊郡當局）



記者吳美依／綜合報導

美國威斯康辛州發生駭人事件，24歲的小學女老師麥蒂森（Madison Bergmann）被發現，與五年級男學生多次親熱，還手寫記錄相關過程，她已於1日被捕，距離與未婚夫的婚禮，只剩下不到3個月的時間。

綜合美媒報導，男童母親不小心聽見兒子跟老師講電話之後，忍不住起了疑心，果真與丈夫共同發現師生倆的親密訊息，內容包括2人趁著午餐時間或放學後，在教室裡多次親熱，麥蒂森還坦言很享受被學生觸碰等。他們把對話紀錄印下來之後，衝去學校理論。

麥蒂森2022年起任教於河冠小學（River Crest Elementary School），原訂7月要跟交往多年的未婚夫結婚。她落網時包包被搜出一個文件夾，上面寫著受害男童的名字，裡面還有多張手寫筆記，記錄師生的親吻次數與內心自白，「我知道我們之間的特殊關係，我確實愛你勝過世上任何人，但我必須像個成年人一樣停止。」

▲麥蒂森原訂7月要跟未婚夫步入禮堂。（圖／翻攝臉書Madison Bergmann）



目前尚不清楚這段關係持續了多久，但麥蒂森宣稱，去年12月她獲男童家長邀請，一起前往明尼蘇達州滑雪時，才從男童母親手中獲得受害者的電話號碼。另據社群媒體貼文，麥蒂森也是在同一個月與男友訂婚。

麥蒂森目前已經被停職處分，禁止接觸任何18歲以下學生、學區父母或教職員，她面臨第一級兒童性侵犯指控，支付2.5萬美元（約新台幣81萬元）保釋金後獲釋。