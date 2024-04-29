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日本十字焦屍主嫌身分曝！沖繩警「緊急逮捕」28歲男　送往東京

記者羅翊宬／編譯

日本栃木縣那須町深山河邊發生慘絕人寰的男女焦屍案，死者是來自東京上野的餐飲業大亨，其中男性是從中國歸化日籍的寶島龍太郎、女性則為妻子寶島幸子，兩人頭部被套上黃色塑膠袋、手腳被膠帶綑綁焚燒。經警方多日追查，懷疑28歲男子佐佐木光是策劃兇殺案的主謀，稍早已在那霸機場將之逮捕。

根據《日本放送協會》、《全日本新聞網》，寶島龍太郎夫妻本月16日上午被當地民眾發現陳屍栃木縣那須町，鑑定確認為窒息死亡，不過寶島幸子出現頭部骨折，且屍體毀損程度比龍太郎嚴重，警方懷疑佐佐木光可能是主謀，調查員昨（28）日下午在沖繩縣那霸機場發現佐佐木光，今（29）日便將之逮捕。

佐佐木光被認為涉嫌與共犯用火毀損屍體，恐怕正準備潛逃他處，在被警方逮捕後，29日中午12時45分搭乘飛往羽田機場的班機，並於稍早被移送至位於東京都品川區的大崎警察署。

▲▼日本栃木縣那須町發生雙人焦屍命案，25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，目前被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

在埼玉縣越谷市從事營造業的25歲男子平山綾拳本月17日向警方自首。警方調查，平山曾在案發前購買用來作案的纜線、塑膠袋、膠帶、汽油罐，在接獲「大哥」的殺人指令後，便於15日晚間9時30分開著黑色轎車抵達東京某超商，與另外2名酒友會合，並將車子借給對方。

對於唆使犯案的主謀是誰，平山綾拳一度不敢供出主謀身分，他接受調查時只向警方稱呼其為「A先生」、「大哥」，並透露A先生是一個「非常恐怖」的人。警方也發現，平山早已將自己的手機交給該名大哥。

平山綾拳又向警方透露，「從A先生接獲指令，委託2名友人處理遺體，領取1000萬日圓（近新台幣200萬元）以上的報酬。」

▲▼經確認，男女焦屍為一對夫婦，分別是寶島幸子、寶島龍太郎。（圖／翻攝自網路）

▲經確認，男女焦屍為一對夫婦，分別是寶島幸子、寶島龍太郎。（圖／翻攝自網路）

據悉，平山綾拳事發當天（16日）凌晨3時出現在東京都內某居酒屋，疑似正和涉案的其他共犯接洽。平山更透露，他曾在當時和主謀「A先生」見面。監視器也拍攝到平山和A先生步出店內的畫面。

日本警方認為有多名人士涉案，並將涉案人員分為「指示役」（策劃並指示相關人員犯案的主謀）、「實行役」（參與暴力毆打寶島夫婦、以及焚屍的共犯）兩組，推測佐佐木光是策劃犯案的A先生。

►日本十字焦屍身分曝！華裔餐飲大亨「強壓地頭蛇」　疑遭挾怨報復

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