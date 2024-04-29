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首爾豪華公寓爆弊案！使用2500片「中國製造」玻璃　憂引發墜樓事故

▲▼南韓仁川市西區黔丹新都市一處建案的地下停車場疑似偷工減料而導致坍塌。（圖／仁川市府）

▲仁川市西區黔丹新都市一處建案的地下停車場疑似偷工減料而導致坍塌。（圖／仁川市府）

記者羅翊宬／編譯

南韓建商「GS建設」（GS E&C）屢次爆發偷工減料爭議！繼去年4月底仁川某新建案才因梁柱缺乏足夠鋼筋導停車場崩塌的弊案，豈料最近又爆出首爾市瑞草區某高級公寓使用數千多片偽裝成符合南韓商標的中國廉價玻璃，經過追究後確認是下游外包廠商為了縮短時間和成本，才使用中國製玻璃。

根據《韓聯社》，位於首爾特別市瑞草區一棟竣工數年、每戶價值至少30億韓元（約新台幣6700萬元）以上的高級公寓，最近被爆料在施工時居然使用至少2500片的廉價中國製玻璃，這些玻璃被貼上符合韓國國家標準（KS）認證的標誌後，用於該公寓園區每一戶的陽台欄杆、宴會場、空中廊道、頂樓等供居民休憩的文化空間。

上述場所按理來說，必須使用符合規範的強化玻璃，以求能夠支撐衝擊；然而，GS建設卻使用在性能上未經充分檢驗的中國製玻璃。

GS建設表示，在這起事件中他們也是受害者，且對此完全不知情。GS建設將玻璃相關工程外包給下游廠商D社，然而D社卻在施作時使用來自中國的玻璃。

GS建設在向外包廠商確認後，才得知D社當初為了趕上工程進度，竟然從中國進口2500片中國製玻璃，接著再貼上符合韓國國內規範的KS標誌，在該棟大樓興建過程中，將這些中國製玻璃和1500片來自正規廠商的正版玻璃混合使用。

報導指出，GS建設恐怕難以輕易擺脫此次事件的責任，因為光是從肉眼就能明顯辨識出，中國製廉價玻璃和正規玻璃之間的不同之處。為了防止玻璃破損引發墜樓事故，公寓管理事務所已針對使用中國製玻璃的地點，限制居民出入。

據悉，GS建設公司並非首次出包。去年4月底，位於仁川黔丹新都市（新市鎮）、由GD建設負責工程興建的公寓社區大樓發生地下停車場「崩塌」事故，經國土交通部調查後發現，地下停車場32支梁柱中，只有17支梁柱鋼筋符合設計時的標準，還有19支梁柱的鋼筋使用量未達標準值。

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