北韓是生人煉獄！脫北者拍「居民餓死路邊」影片　工人餓肚子乞討

記者羅翊宬／編譯

全球2020年新冠疫情肆虐時，北韓（朝鮮）曾經嚴格封鎖邊境，由於民生經濟物資無法從中國輸入，導致其國內出現饑荒，嚴重程度不亞於1990年代大饑荒「苦難的行軍」。一名金姓脫北者接受日媒專訪，公開他在北韓黃海南道拍攝的畫面，只見屋外躺著即將餓死、身材瘦弱的民眾。

根據韓媒《中央日報》，日本電視台TBS昨（28）日公開一段採訪脫北者的影像，該名30多歲脫北者金姓男子表示，他去年5月7日和懷孕的妻子、母親、弟弟等9人透過搭乘木船逃離北韓，趁颱風天海象惡化警備人員放鬆戒備時，趕緊將船駛向南韓延坪島，而在決定脫北的一個月前，他經歷最嚴重的一場饑荒。

2023年4月，金男在北韓黃海南道拍攝遇上嚴重饑荒的民眾，只見一名身材瘦弱的男子躺在街邊、一副命不久矣的樣子，於是金男只好向鄰近商家詢問該名男子的詳細情況，店家表示，「他從昨天下午就一直躺在那，我摸了一下，發現他還沒有死，只不過他好像已經餓昏，應該快要死掉了吧。」

▲脫北者去年4月在北韓黃海南道，拍攝到路邊即將餓死的民眾。（圖／翻攝自YouTube／TBS）

而在另一段影片中，可以看到一名嘴巴裡叼著菸蒂的男性正在乞討，金男當時主動向該男詢問，「你所在的作業班，挨餓的人是不是不只一兩個？」乞討男子則在嘆了一口氣候回答，「非常多，不過還是得出門工作......好像快要死掉了」。

金男透露決定帶著一家老小脫北的背景。他表示，北韓在新冠疫情期間實施「糧食專賣制」，因此他們只好透過黑市購買米，並儲備在家中，只不過卻遭到保安省要員上門稽查扣押，在表達強烈抗議後，該名要員竟然表示，「土地是你家的嗎？就連你現在呼吸的空氣，都是黨提供的！」

金男認為，新冠疫情時饑荒的嚴重程度，其實不會輸給1990年代「苦難的行軍」，因為身為全國重要糧倉的黃海南道在1990年代並沒有人因此餓死，然而2020年卻出現饑荒，且新冠疫情肆虐期間幾乎每天可以聽到「誰家的爸爸餓死了」、「誰家的小孩餓死了」，顯示餓死的人非常多。

▲脫北者去年4月在北韓黃海南道，拍攝到在路邊乞討的男子。（圖／翻攝自YouTube／TBS）

金男也透露自從北韓在新冠疫情期間經歷嚴重饑荒，國內殺人強盜等窮凶惡極的犯罪便跟著層出不窮，包括2023年4月中旬就有一名大學生殺害中年女性，只為了偷竊480萬元朝鮮幣，最後慘遭當局公開處死。

另外，金男也透露他曾目睹公開處刑的畫面，「那時候是2022年7月26日，慘遭處死的是一名22歲的青年，只因為和朋友一起聽南韓音樂、看南韓電影，便慘遭當局槍殺。青年慘遭公開槍殺處死的畫面在我眼前上演，如今仍歷歷在目。」