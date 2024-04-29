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日本山形縣野火延燒逾24小時　陸上自衛隊出動直升機救災

▲▼日本山形縣野火　陸自出動直升機救災。（圖／翻攝自X）

▲山形縣、宮城縣、福島縣的3架防災直升機，以及陸上自衛隊的2架直升機，共5架直升機正在進行滅火作業。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

日本山形縣高畠町的安久津地區山區28日下午爆發山林大火，截至目前火勢尚未撲滅，目前當局已疏散附近居民，並出動5架防災直升機進行滅火作業。

根據《讀賣新聞》報導，山形縣消防單位28日下午1時25分接獲通報指出，指出安久津地區的山區冒出白煙，截至29日下午．火勢尚未得到控制。

消防單位指出，延燒面積至少達18公頃，所幸未有任何人員受傷和建物受損。高畠町公所28日晚上已成立災害對策本部，並透過縣政府向自衛隊求援。目前，山形縣、宮城縣、福島縣的3架防災直升機，以及陸上自衛隊的2架直升機，共5架直升機正在進行滅火作業。

高畠町公所已指示火災附近的4戶人家，共6位居民疏散，住在附近的71歲居民木村春夫表示，「我一直住在這裡，但第一次遇見這樣的火災，真的只能依靠直升機了，希望能快點把火撲滅。」

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