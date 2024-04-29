日本山形縣野火延燒逾24小時　陸上自衛隊出動直升機救災

▲山形縣、宮城縣、福島縣的3架防災直升機，以及陸上自衛隊的2架直升機，共5架直升機正在進行滅火作業。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
日本山形縣高畠町的安久津地區山區28日下午爆發山林大火，截至目前火勢尚未撲滅，目前當局已疏散附近居民，並出動5架防災直升機進行滅火作業。
根據《讀賣新聞》報導，山形縣消防單位28日下午1時25分接獲通報指出，指出安久津地區的山區冒出白煙，截至29日下午．火勢尚未得到控制。
最近火災が多発しております。— 『自由小屋』 (@V1jjqf5yyDyJfgs) April 28, 2024
火の取り扱いには十分お気をつけてください。#高畠町#蛭沢#林野火災#山火事#消防ヘリ pic.twitter.com/Df6Sn5mpTM
消防單位指出，延燒面積至少達18公頃，所幸未有任何人員受傷和建物受損。高畠町公所28日晚上已成立災害對策本部，並透過縣政府向自衛隊求援。目前，山形縣、宮城縣、福島縣的3架防災直升機，以及陸上自衛隊的2架直升機，共5架直升機正在進行滅火作業。
高畠町公所已指示火災附近的4戶人家，共6位居民疏散，住在附近的71歲居民木村春夫表示，「我一直住在這裡，但第一次遇見這樣的火災，真的只能依靠直升機了，希望能快點把火撲滅。」
きのう午後、山形県高畠町で大規模な山火事が発生し、現在も鎮火には至っていません。 きのう午後1時半ごろ、山形県高畠町安久津の山から煙が出ていると近くにいた人から消防に通報がありました。 火は広範囲に燃え広がり、防災ヘリなどが出て消火にあたりましたが、鎮火には至っていません。#山形県… pic.twitter.com/w9UqgbomX9— あきら (@whiskeyathome) April 29, 2024
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