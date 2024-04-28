天氣太熱去玩水　3歲童突頭痛嘔吐驟逝！腦部全是血塊：微血管破了

▲泰國一名兒童在烈日下玩水後，微血管突然破裂，不幸離世。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

泰國最近的天氣異常炎熱，氣溫甚至預計將飆升至攝氏44度，就連氣象部門也發布了高溫預警，提醒人們要注意身體健康。當地最近就有一名母親為了讓孩子解暑，放任他在強烈陽光下玩水，不料竟因此導致孩子的微血管破裂，不幸離世。

據泰媒CH7報導，事發當時，這名3歲幼童因為感到十分炎熱，於是便獨自來到院子裡，在烈日下玩水。不久後，孩子回到室內，向母親投訴他的頭部劇烈疼痛，還嘔吐了4次，隨後就失去意識、暈倒在地。

家長迅速將孩子送到醫院搶救，可惜醫護人員輪流進行了30分鐘的心肺復甦術，還是沒能挽回孩子的生命。醫護人員為幼童進行了腦部掃描後，發現他大腦出現大量血塊，但身體卻沒有明顯毆打或跌倒導致頭部受傷的痕跡。

院方懷疑幼童腦中的血塊是微血管破裂所致，初步判斷可能與某種先天性或遺傳疾病有關。而她的母親也透露，事發當時的太陽很大，孩子去玩水前也沒有提前讓身體冷卻，就直接坐在盆裡玩水，猜測可能與幼童後來微血管破裂有關。

目前，這名幼童的遺體已被送往宋卡王子大學醫院驗屍，當局也提醒民眾不要在高溫天氣下玩水，以免類似事件再次發生。