大馬網紅爆壓榨學生！剪一支影片「只付100元」：已經很多了

▲大馬一名女學生替網紅剪輯影片，但對方卻只願意付100元作為酬勞，讓女學生覺得被壓榨。非新聞當事人/（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

網紅找小幫手幫忙剪片是很普遍的事，但馬來西亞一名網紅最近卻被踢爆以「一支影片15令吉」（約新台幣102元）的極低價格壓榨剪輯師，引發熱議。

據當地媒體NOODOU報導，一位網名為「小心生意片（騙）子」的女學生，日前通過朋友在社交軟體WhatsApp分享的招聘廣告，得知這名網紅正在招募剪輯師，於是想要賺些零用錢的女學生，便接下了這份工作。

當時，網紅在招聘廣告上開出的薪資為「剪片1至2個小時20至30令吉」（約新台幣137至205元），但女學生結案後，卻花了整整一周來剪輯影片，期間網紅還多次傳訊，要求她對影片進行修改。

▲網紅原本答應剪輯一支影片的價格為137至205元，但在付款時卻反口說2支影片只有102元。（圖／翻攝自小紅書）

令人驚訝的是，當女學生向網紅討要報酬時，網紅卻表示她剪輯的2支影片費用只有15令吉，讓女學生傻眼不已，要求對方將費用提升到25令吉（約新台幣170元），網紅才心不甘情不願地再把10令吉轉給女學生。

事後，網紅告訴女學生，剪輯一支影片就能獲得15令吉「已經算是很多了」，還不斷傳送語音訊息給女學生談「長期合作」，表示自己願意提前支付100令吉（約新台幣683元）的押金，女學生剪完一支影片再扣15令吉就好，不過影片必須剪到網紅滿意為止才行。

即使女學生客氣地婉拒對方，但網紅還是不斷私訊她，要求她將影片放上雲端，或是繼續剪其他影片，於是女學生決定曝光對方的行為，「我們作為學生只是想要多賺一點零用錢，你卻看準我們不清楚市場價格，趁機壓榨我們，我真的希望不會再有人被利用。」

女學生的貼文曝光後，也釣出了其他苦主，指控網紅此前聘請其他剪輯師時，甚至只開出一支影片5令吉（約新台幣34元）的價格，「她還一直叫我修改影片」，令不少網友大罵網紅真的是欺人太甚。