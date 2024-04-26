金正恩視察多管火箭試射　軍事紀念日喊話「栽培更多指揮官」

▲金正恩3月視察北韓人民軍砲擊訓練現場。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

北韓官媒指出，最高領導人金正恩25日前往視察新型多管火箭試射，該武器是由北韓新成立的國防工業單位製造。此外，當日恰逢朝鮮人民革命軍週年紀念日，金正恩在演講中呼籲栽培更多指揮官，以增強國家作戰能力，並激起敵人恐懼。

根據路透社、韓聯社報導，朝鮮中央通訊社（KCNA）指出，金正恩前往240毫米多管火箭試射現場，試射結果顯示火箭符合飛行特性和精準度的要求標準。今年2月，北韓表示，新開發出「可控」240毫米多管火箭發射器，將可增加砲彈射程及精準度。

朝中社報導，金正恩表示，採用新技術的240毫米多管火箭系統，將加強北韓軍隊火砲能力並帶來戰略變化。美國與南韓指控，北韓正在加速生產火砲，以供應俄羅斯用於烏克蘭戰場。據悉，自去年9月金正恩與普丁會面後，北韓與俄羅斯持續深化雙邊的軍事合作關係。

此外，正值朝鮮人民革命軍成立92週年紀念日之際，金正恩於同日前往金日成軍事綜合大學。他在演講中強調，軍事學校的主要任務是培養更多有能力的軍事指揮官，「（學校）越忠實履行職責，我軍的戰鬥力就越強。然後，與此舉成正比，敵人的焦慮和恐懼也將進一步增加。」