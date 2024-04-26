大量坦克在加薩邊境集結　以軍：拉法地面行動準備工作完成

▲圖為以色列坦克與士兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩走廊南部邊界城市拉法（Rafah）是約莫120萬人的避難據點，但以軍數十輛坦克與裝甲車如今已開始在加薩南部邊境集結，似乎是在為入侵拉法做準備。有消息指出，以色列國防軍已完成進攻拉法地面作戰的準備工作。

NHK引述以色列媒體《國土報》報導，根據以軍通報政府的內容，部署在加薩北部與中部的部隊已轉移至加薩南部，相關準備工作已經完成，確切展開作戰行動的日期將交由政府做決定。地面部隊進攻行動將在撤離平民後開始，至於把人民從拉法轉往其他地區將耗時數周時間。

以色列不顧其他國家的擔憂，放話要對拉法發動攻擊，目的在徹底殲滅哈瑪斯，作為哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列的回應。美國一再針對以色列可能在加薩發動的地面進攻表示擔憂，與拉法接壤的埃及則是警告，攻入拉法可能造成災難性局面。

只不過以色列似乎已經在為入侵拉法做準備，以軍在加薩南部邊境集結數十輛坦克和裝甲車。美聯社記者25日在拉法附近的克瑞沙洛邊界關卡（Kerem Shalom）附近看到這些車輛正在移動。

哈瑪斯2023年10月7日針對以色列發動攻擊，武裝份子殺害大約1200人，其中絕大部分是平民，並綁架擄走約250名人質；根據以色列的說法，這些激進份子至今關押扣住約100名人質與另外30人的遺體。以色列軍方25日持續朝加薩發動空襲，加薩衛生部門表示，加薩至今已有3.4萬人喪命。