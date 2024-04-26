養貓很療癒？　日本資深鏟屎官戳破「這6種人」的夢幻泡泡

▲貓咪是很多人養寵物首選，其外型十分討人喜愛。示意圖（pexels）

圖文／鏡週刊

現在養貓的人越來越多，多數人認為養貓不需要占用到太大空間、貓咪愛乾淨、可以獨處不需要太多時間陪伴等等各種優點，尤其是看著貓咪可愛的模樣，心情就瞬間被治癒。但一名日本資深鏟屎官直接點名6種人，養貓後不僅不會快樂，還可能會非常困擾。

▲日本一位資深鏟屎官指出，有6種人可能不適合養貓。示意圖（pexels）

一名日本寵物網《ねこちゃんホンポ》的專欄作家瓜包（めろんぱん），同時也是資深鏟屎官，非常有經驗的他整理了以下6大類型的人是不適合養貓的：

有強烈主導性的人

這些人天生希望別人能服從自己，但貓咪並不會乖乖聽從人類的指示。如果你是個控制欲望強烈的人，可能會覺得貓咪很不乖，難以建立良好的關係。

不喜歡節奏被打亂、容易分心的人

貓咪總是在最不合時宜的時候出現，有時會打斷你正在做的事情。對於想要專心工作的人來說，若你還很容易分心的話，貓咪的「自我」個性可能會讓你感到很頭痛。

▲貓咪的個性非常「自我」。示意圖（pexels）

潔癖的人

貓咪經常在家裡各個角落活動，踩在貓砂上、跳上床，還會掉毛。這些對於潔癖的人來說可能讓他們感到極度不安。

懶惰的人

貓咪非常愛乾淨，如果你不定期清理貓砂盆，可能會導致貓咪因為異味而不願上廁所，進而引發健康問題。

收入不穩定的人

養貓需要足夠的經濟能力，包括生活費用和醫療費用。如果你的收入不穩定，養貓可能會讓你備感壓力。

好客的人

貓咪對於陌生人的到來可能感到壓力，吵雜的聲音也會讓牠們驚慌。如果你經常邀請親朋好友到家中作客，這可能會讓貓咪處於不安的心理狀況。

最後，資深鏟屎官也建議，在收養貓咪之前，務必要先想清楚自己是否能適應與牠們一起生活。如果你已經養了一段時間後，仍對於上述狀況感到困擾或煩躁，不妨試著站在貓咪的角度，用決心和愛心來照顧牠，試著慢慢找尋出和貓咪一起生活、讓雙方都舒適的平衡點。

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