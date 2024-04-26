屍體倒栽蔥！泰男離奇陳屍水井　「頭下腳上」卡整夜溺斃

▲男子失蹤整夜，最終被發現陳屍在水井中。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國東北部烏隆他尼府一名男子外出後整夜失蹤，他的弟弟因擔心哥哥安危，因此連忙外出找人，沒想到卻在農田中的一口水井，看見有人頭下腳上倒栽蔥卡在裡面，上前一看才發現是哥哥，因此連忙報警，但哥哥早已溺斃。

根據khaosod報導，烏隆他尼府公路警察救援隊隊長維迪亞•彭拉（Witthaya Panla）表示，警方25日接獲通報稱，有人跌落水井，待救援人員趕往水井所在的農田時，受困的男子已經明顯死亡。男子被發現時只有雙腳露在水面上，整個人卡在井內。警方與救難人員花了20分鐘才成功將屍體打撈上岸。

經過調查，死者為51歲男子，被發現當時，他的頭部和身體全都浸在水中，只有腳露在水面之上。而初步調查並未發現有施暴與虐待的痕跡。死者的弟弟表示，哥哥患有先天性疾病，平時獨自一人居住在農田中，但有時會回到家中用餐。

男子的弟弟最後一次看到死者是在4月24日晚間，隨後哥哥便失蹤。隔天中午，他依舊找不到哥哥，於是到農田裡尋找，沒想到在水井內發現哥哥的屍體。

警方初步推測，死者可能是晚上到井邊取水時，因為頭暈跌入井中。不過具體死因還在進一步調查中。家屬對於男子的死並無異議，目前已將他的遺體領回，準備舉行後事。