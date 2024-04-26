皮開肉綻！印尼4男女「婚外性行為」遭鞭刑20下　驚悚畫面曝

Two couples are thrashed 20 times with canes as punishment for being caught 'having sex outside marriage' in Sharia law-ruled region of Indonesia https://t.co/jQzr1umih6 pic.twitter.com/tE0Y7t7i85 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 25, 2024

記者王佩翊／編譯

印尼亞齊省4名男女近日因涉及「婚外性行為」，違反當地嚴格的性別關係法規與伊斯蘭教法，因此遭宗教警察當眾用藤條鞭打20下，殘忍刑罰引發國內外關注。事實上，亞齊省是印尼唯一實行全伊斯蘭刑法與鞭刑的地區，就算不是穆斯林，也必須遵守伊斯蘭教法，不能買酒、不能賭博，女性更不可以穿著緊身褲。

根據《每日郵報》報導，從照片中可以看到，2對男女分別跪坐在藍色地毯中，一旁則是有宗教警察與其他相關人員。女子跪在地上接受鞭刑，男子則是站著接受鞭打。實施這些嚴厲的懲罰的是被稱為「Wilayatul Hisbah」的宗教警察。

在接受鞭刑後，其中一名男子的背部被出現一條條紅腫的鞭打傷痕，同時還滲血。而工作人員則在鞭刑後替他檢查傷口與上藥。據悉，在接受鞭刑之前，所有受刑者必須接受醫療檢查，包括血壓測量等。

亞齊省政府2023年起宣布實施更嚴格的法律，旨在「減少犯罪」。法律中明文禁止沒有親屬關係或是婚姻關係的男女在公共場所或車輛內靠得太近。立法者表示，新法規的目的是為了「塑造出在日常生活中忠誠遵守伊斯蘭價值觀的人民」。

▲鞭刑後，工作人員替受刑人塗藥。（示意圖／翻攝自X）



新法規中同時也對民眾的社交活動進行打壓，亞齊省當局下令原先24小時營業的咖啡廳必須在午夜12時關門，使當地最受歡迎的娛樂場所受到限制。亞齊省班達亞齊市市長則警告，他將大量部署宗教警察，以確保新法規的執行。

當地法律規定，未婚情侶間的親密或性行為、婚外性行為、同性性關係、販賣和飲用酒精飲品以及賭博等，都有可判鞭刑。而在亞齊省，長期以來鞭刑都是一種「公開的表演」，警察和大眾更是經常拍攝這些懲罰的畫面，讓受刑者感到羞辱，同時藉此達到殺雞儆猴的效果。

雖然人權運動者多年來一直呼籲停止這類「不人道且有辱人格」的鞭刑懲罰，並敦促印尼政府採取行動。但是根據國際特赦組織印尼分部的監測，光是2020年，亞齊省當局就執行了至少60次公開鞭刑，並對254人施以懲罰。

2021年，更有2名被控「同性戀罪行」的男子在約100人的圍觀下，遭鞭打77下。國際特赦組織印尼分部執行總監烏斯曼•哈米德當時表示，「沒有人應該遭受這種野蠻和羞辱的對待，鞭刑是殘忍、不人道且有辱人格的待遇，可能構成酷刑。我們強烈敦促亞齊省和中央政府立即採取行動，停止這種殘忍的做法，並撤銷允許這種刑罰的法規。」