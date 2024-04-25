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日男爬山看瀑布遇上2頭猛熊　使出空手道決鬥嚇跑熊熊

日男爬山看瀑布竟遇2頭猛熊，使出空手道決鬥吧！鹿死誰手結局揭曉。（翻自《STV新聞北海道》

▲男子遇到2頭野生熊，被迫使出空手道決鬥，最後熊熊們逃之夭夭。（翻自《STV新聞北海道》）

圖文／鏡週刊

日本北海道名寄市在今（25日）發生一起人與熊衝突事件，一名來自愛知縣的50歲男子，在爬山看瀑布的過程中，遇到2頭野生熊，隨後男子被迫使出空手道與熊熊決鬥，最後熊熊們逃之夭夭，但男子也在決鬥過程中受傷。

據日本《STV新聞北海道》報導，這名50歲男子在今日前往名寄市著名的觀光勝地「比翼瀑布」遊玩，他先開車進入山區，到早上10時左右，在距離瀑布2公里處停車並開始行走。但就在男子往瀑布方向前進的路上，從森林裡突然冒出2頭野生熊熊。

據男子描述，其中一頭熊往他的方向靠近，男子為了要趕走熊，這時他決定不講武德，並使出空手道絕技，直接朝熊熊臉部踢去，隨後熊熊怕爆，當場逃離現場。男子在早上11時半向警方通報，不過男子也表示，他的右腳在踢熊熊的過程中挫傷，讓他感到相當疼痛。

報導也指出，當地從今年以來已有7起目擊野生熊的通報案例，其中發生在本月19日，有1頭熊確定被消滅。

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