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變態韓男狂捅191刀！同居女友「臉被砍爛」噴血慘死　23年徒刑定讞

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲柳男與鄭女相差4歲，曾是一對愛侶，甚至即將論及婚嫁。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道寧越郡去年7月發生一起駭人聽聞的恐怖案件，現年28歲、外貌醜陋肥胖的柳姓男子，疑似因噪音問題深感受辱，在結婚前殘忍殺害同居女友、狂捅191刀，導致其頸部和臉部被砍爛，就連消防隊員都勸死者母親不要認屍，最近二審結果出爐，柳男被判有期徒刑23年定讞。

根據《韓聯社》，南韓法律界人士今（25）日指出，首爾高等法院春川法庭本月17日針對柳男殘忍砍殺同居女友一案進行二審宣判，除了駁回一審17年徒刑的判決，更重判柳男23年有期徒刑，當時檢方則向法官求刑25年，因為柳男和檢方皆未於期限內再向法院提出抗告，因此二審宣判結果定讞。

1995年出生、犯案當時28歲的男子柳燦河（音譯）居住在江原道寧越郡寧越邑德浦里的一棟公寓，去年7月24日中午12時47分他持兇器狂砍24歲的同居女友鄭慧珠（音譯）高達191刀，經過6分鐘後自行撥打電話報案自首，至於臉部和頸部遭砍爛的鄭女則倒臥在血泊中慘死。

柳男撥打112專線報案時表示，「我親手殺死女友，瘋狂砍殺女友！」

柳男被逮後在接受調查時表示，他因為經常與鄰居因為層間噪音等問題而處得不愉快，加上經濟情況窘困，在各種壓力堆疊下，才會得出「只要殺掉女友，就能從痛苦中解放」的結論，最後將想法付諸實踐，殘忍殺害女友。

不過在一審審判過程中，柳男又改口，「因為聽到女友對我喊『你是智障嗎』，那時我瞬間被激怒，才會犯下殺人案件」。

死者的母親車慶美（音譯，54歲）向《韓聯社》感嘆，「我可能一輩子都不會知道，為什麼我家女兒必須這樣慘死。」

►韓男狂捅190刀！同居女友慘死「臉被砍爛」　消防員勸：爸媽不要看

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