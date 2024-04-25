川普國安幕僚：贊成南韓應自行達成「核武裝」　應付北韓中國威脅

▲柯柏吉認為，南韓必須支付更多的軍事費用，以維持駐韓美軍的運作。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

今年11月美國總統大選，前總統川普將再度對上現任總統拜登。曾在川普政府擔任五角大廈副助理部長的柯伯吉是未來國務卿的熱門人選，他近日接受韓媒採訪時強調，南韓必須自行達成「核武裝」，才能在美國面臨中國軍事擴張威脅之際，自行抵抗來自北韓（朝鮮）的威脅。

前美國國防部副助理部長柯柏吉（Elbridge Colby）日前在美國華府接受韓媒《中央日報》採訪，他強調面臨如今中國不斷擴張軍事力量、對美國形成威脅，美國已不再像過去一樣擁有壓制型的優勢，也因此下屆美國政府在外交和國防安全領域的最優先課題，是必須如何調整與中國的軍事平衡，而美國對南韓所採取的外交路線，將作為美國在印太政策上應付中國威脅的後盾。

柯柏吉認為，美國國防安全戰略的核心已經從歐洲轉移至中國和亞洲，因為中國憑藉著超越美國200倍的造船能力，在海軍軍力競爭上已經超越美國，甚至不斷擴張空軍戰力，也因此過去150年處於「世界第一」地位的美國恐怕即將跌下神壇，在與中國抗衡上已不再具備優勢。

隨著國防安全戰略價值的核心已經從歐洲轉移至印太地區，柯柏吉認為G7（七大工業國組織）已不再需要擁有過多的歐洲國家成員，甚至認為從戰後「最貧窮」國家徹底翻身的南韓可以進入G7，取代加拿大的地位。

柯柏吉分析，雖然拜登政府去年在《華盛頓宣言》時，承諾和南韓共組「核諮商小組」（NCG），在南韓面臨北韓核武威脅時，向南韓提供「核保護傘」，但其實該項政策實際上卻難以執行，因為該政策會導致美軍代替南韓承擔來自北韓的核武攻擊，迫使美國300萬人被捲入核武威脅中。

也因此，柯柏吉建議，在所有的談判籌碼中，必須包含讓南韓自行達成「核武裝」的籌碼，因為美國在《核武禁擴條約》的政策推動上早已失敗，如今中國與俄羅斯達成核武現代化，而北韓與伊朗則是有核武能力，導致美、英、法、日、韓等同盟國在核武恐怖平衡上落後給中國與俄羅斯。

另外，柯柏吉也點出同盟關係的現實。他認為美國和其他國家之間的同盟關係純粹只是「商業考量」，美國勢必會更重視美國利益、而南韓也是優先考量自身利益，「如果只以浪漫的觀點思考同盟關係，則無法從與敵人的對決中生存下來，美國並非只是單純協助南韓，而是因為南韓牽扯到美國的國安佈局、是美國牽制中國的重要因素。」

柯柏吉贊同川普的外交戰略佈局，認為南韓、日本等同盟國家必須在美軍駐防上承擔更多軍事支出。