日本十字焦屍身分曝！華裔餐飲大亨「強壓地頭蛇」　疑遭挾怨報復

▲經確認，男女焦屍為一對夫婦，分別是寶島幸子、寶島龍太郎。（圖／翻攝自網路）

記者羅翊宬／編譯

日本栃木縣那須町深山河邊發生慘絕人寰的焦屍案，兩具屍體頭部被套上黃色塑膠袋、手腳被膠帶綑綁焚燒，死狀悽慘。經DNA鑑定，男屍為從中國歸化日籍的東京上野餐飲業大亨寶島龍太郎，女屍則是寶島幸子，兩人為夫妻關係，疑似慘遭同業殺害。警方逮捕其中一名涉案的男子後，仍在追查幕後唆使犯案的主嫌。

根據日媒《日本新聞網》，55歲的寶島龍太郎和56歲的妻子寶島幸子，16日上午被栃木縣那須町當地民眾發現陳屍在深山河邊，由於寶島幸子除了因窒息死亡外還出現頭部骨折，屍體焚燒損壞的情況較為嚴重，導致一開始無法辨明身分，直到昨（24）日晚間才透過DNA鑑定確認身分，嫌犯用來犯案的黑色轎車也發現幸子的血跡與駕照。

▲寶島夫妻倆強勢攬客的行徑，導致與其他店家爆發衝突，引起警方關注。（圖／翻攝自YouTube／日テレNEWS）

報導指出，寶島龍太郎夫妻雖然在東京都上野經營燒肉店、義大利餐廳、居酒屋等10多間店鋪，但兩人強勢拉客的作風早就引起當地競爭同業不滿，曾爆發多次衝突，夫妻倆強勢作風被監視器拍下，其中之一是案發一周前的4月10日，兩人和前來平息紛爭的警察交談，另一影像則是去年9月，寶島幸子指控隔壁店家搶客，於是憤怒用手機拍攝對方。

警方調查寶島夫妻倆生前的行蹤。15日晚間9時，兩人從上野和熟識的男性友人搭乘廂型車前往東京都品川區東品川，晚間11時30分夫妻倆仍待在東品川，寶島龍太郎和多名人士一起吸菸，至於寶島幸子則待在車旁，此後兩人行蹤不明。

警方抽絲剝繭後，又發現兩人前往東京都內某住宅，懷疑兩人在住宅內慘遭施暴。警視廳昨（24）日進入該住宅內展開調查，研判寶島夫妻倆於16日凌晨0時極有可能慘遭2名兇嫌施暴。

▲▼日本栃木縣那須町發生雙人焦屍命案，25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，目前被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

警方仍在追緝教唆殺人的幕後主使者，在埼玉縣越谷市從事營造業25歲男子平山綾拳於17日向警方自首。他表示，他和寶島夫妻倆素未謀面、且未參與殺人過程，只有依照「大哥」的指示將自己名義下的黑色轎車借給2名酒友。警方調查後發現，平山曾購買纜線、塑膠袋、膠帶、汽油罐等作案工具。

平山綾拳不敢向警方供出「大哥」的真實姓名與身分。警方也在調查過程中發現，平山早已將自己的手機交給了「大哥」。

警方調查，平山綾拳接獲「大哥」指示後，於15日晚間9時30分開著黑色轎車抵達東京某超商的停車場，和另外2名酒友會合，並將黑色轎車借給酒友，之後於晚間11時徒步離開超商，16日凌晨2至3時出現在東京的居酒屋，並於清晨6時上班；至於2名酒友則是於晚間11時30分開著轎車離開。

▲日本警方16日在栃木縣那須町深山河邊發現2具燒到焦黑的遺體，死狀悽慘。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《FLASH》指出，其實寶島龍太郎為一名歸化日本籍的中國人，也因此雇用的店員大多是中國人，擁有兩間公司的他最早從東京都上野以燒肉餐廳起家，是上野非常知名的餐飲界大亨，自從新冠疫情肆虐時許多迴轉壽司店、居酒屋接連倒閉，他便開設24小時營業的燒肉店，並以低價承租倒閉的店鋪。

同業受訪時指出，寶島龍太郎夫妻倆的作風相當強勢，經常和附近的燒肉店爆發搶客衝突，將競爭同業的客人強行拉到自己經營的餐廳，不僅經常以中文吆喝，而店員也經常在門口大聲喊叫「燒肉」攬客，3年前至今引發警方多次出動調解糾紛。

同業也指控，寶島龍太郎並不遵守商店街對於垃圾處理的相關規範，導致廚餘和垃圾四散。

夫妻倆住在距離上野徒步10分鐘的高級公寓。附近餐廳店員透露，夫妻倆每天晚間6至7時都會騎自行車巡訪經營的餐廳，只有偶爾幾天才會看到年約25至30歲的女兒前來巡視。