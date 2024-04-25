南韓醫學院教授今天起投入集體請辭　病患擔憂生命遭犧牲

▲南韓住院醫師罷工後，就連醫學院教授也將於25日請辭。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革，盼透過擴招2千名醫科生解決醫療人力不足等問題，引發住院醫師罷工超過2個月。醫學院教授每周超時工作、填補人力空缺，如今將引用民法規定即日起請辭，而醫院則每周休診一天。在醫界與政府抗爭下慘遭犧牲的患者深感無奈，認為生命受到威脅。

根據《韓聯社》，其實南韓醫學院教授早從3月25日便集體請辭，只不過政府並未受理辭呈。依據民法規定，即便辭呈未獲政府受理，但經過一個月後即可視為生效，也因此包括首爾大學醫院在內等「五大醫院」以及全國各地的醫院，其醫學院教授從今（25）日將開始請辭、卸下職務。

由20多所醫學院所構成的全國醫科大學教授非常對策委員會23日召開總會後，重申從4月25日起請辭生效，且不受政府受理與否影響。首爾大學醫學院和醫院教授協議會非常對策委員會也表示，教授請辭經過30天後，可以依照個人意志選擇是否離開醫院，也因此有4名高層決定從5月1日起離開醫院。

將首爾峨山醫院視為教學醫院的蔚山大學醫學院教授協議會表示，將視預約看診和手術的情況，從25日起正式請辭，至於無法請辭的教授則從5月3日起開始投入「一周休診一天」制度。

面對政府和醫界之間的紛爭，一名在3年內副鼻竇腫瘤復發而於8日接受手術的44歲曹姓患者表示，「住院醫師罷工導致手術延期一個月，假設連教授也跟著離開，我無法想像狀況會有多糟！」

另一名家屬則透露，他的妻子在接受腎臟移植後出現併發症，目前住進加護病房，「病房內的患者們流乾了血淚，然而醫界與政府卻趁此時將即將迎來死期的病患視為俘虜」。

而延世大學塞布蘭斯醫院病患家屬58歲申姓女子表示，「我婆婆來這裡接受皮膚癌治療。教授曾經形容化療對於病患而言是一條『生命線』，假設罷工導致病患無法立刻接受治療，那就形同醫師主動剪斷病患的生命線。」

報導指出，由於25日式教授們集體正式請辭的第一天，因此在這一天醫院內仍未出現明顯動靜。