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沖繩旅遊注意！宮古島「大規模停電」2.5萬戶受影響　醫院停止手術

記者羅翊宬／編譯

前往日本沖繩縣旅遊的民眾注意了！宮古島今（25）日凌晨3時突然發生原因不明的大規模停電，導致島上2萬5千多戶民眾受到影響，儘管沖繩電力公司派人搶修，卻仍不見恢復供電的跡象，不僅道路上的紅綠燈無法運作，就連當地醫院也因停電而被迫停止接受診療、停止進行手術。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，沖繩電力公司25日表示，沖繩縣宮古島25日凌晨3時10分起突然發生大規模停電，導致整座島上2萬5490戶供電受到影響，儘管已派人加快腳步搶修，但截至上午8時（台灣時間上午7時）卻仍未有恢復供電的跡象，由於目前尚未確認是否為大規模設備或系統故障所導致，因此仍正調查停電原因。

25日上午4時30分，宮古島市中心多數的紅綠燈停止運作，也因此駕駛多半降低速度、謹慎地通過十字路口，宮古島警察署派遣警車加強巡邏，警察在十字路口指揮交通，而當地便利商店也因停電而籠罩在一片黑暗當中。

受到持續停電的影響，位於沖繩縣宮古島市平良的「沖繩縣立宮古醫院」也停止接受為病患看診，就連原本預計25日進行的手術也被迫取消，原因是醫療器具在停電的狀況下無法正常運作，目前僅能夠過備用電力接受外來急診。

宮古醫院代事務部長浜口絹透露，院內發電所產生的電力目前優先供應給外來急診，而截至上午9時院內電燈仍能正常運作，至於電扶梯則停止運作。

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