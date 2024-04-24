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全日空211人客機「降落狂冒白煙」！　北海道機場緊急關閉跑道

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 飛機停在跑道上進行檢查。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本全日空（ANA）一架波音787-8客機24日降落於北海道新千歲機場後，機翼突然冒出濃煙，消防當局獲報發生緊急狀況趕往，所幸機上211人未傳出傷亡。但飛機仍停在跑道上調查，機場也宣布關閉其中一條跑道。

綜合NHK及北海道放送（HBC）等日媒，ANA71航班24日下午約4時自羽田機場出發，載著202名乘客及9名機組員，約5時35分降落新千歲機場，千歲市消防局隨後接獲機場消防局通報稱，「飛機通報緊急狀況」、「機翼冒煙了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 機翼冒出陣陣煙霧。（圖／翻攝自X）

當局隨即派6輛消防車到場，警方等人員也趕赴現場確認是否有人受傷。而飛機引擎停下後便不再冒出煙霧，但為預防萬一，目前仍停在跑道上接受調查。

全日空聲稱，已確認是飛機油壓系統問題，雖然對安全沒有大礙，但飛機仍在跑道上，準備就緒後會以曳引車拖到停機坪。據機場公司說法，受到這起事件影響，新千歲機場2條跑道已關閉一條，僅一條開放起降。

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