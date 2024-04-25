自民黨議員淫玩「外送媛」！召嫩妹到家裡破處　包養同居一個月

▲日本自民黨眾議員宮澤博行被爆料出軌年輕女子、買春。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

自從日本執政黨自民黨、出身自安倍派的眾議員宮澤博行（前防衛副大臣）本月23日先行辭退眾議員職務，當地媒體便於隔天報導宮澤博行的外遇醜聞，指出宮澤耐不住寂寞包養28歲嫩妹、兩人同居一個月，甚至宮澤還熱衷在社交網站尋找想被破處的年輕處女，聲稱是教導熟悉「男女關係」。

根據日媒《體育日本》，在宮澤博行請辭眾議員後，當地媒體「週刊文春」便於今（25）日刊登其醜聞，指出宮則儘管是已婚的人夫身分，卻還是耐不住寂寞包養28歲的年輕女性，不僅透過男女交際網站尋找處女，盼透過金錢交易達到為處女破處的目的，甚至還連續兩晚透過出差型風俗店欽點「外送媛」到東京都內的住處。

報導指出，宮澤博行早從3年就有一系列出軌的跡象，透過交際網站認識一名28歲的年輕美眉，不僅在新冠疫情猖獗時未入住議員會館，還自掏腰包在東京都內租下高級公寓，作為和年輕美眉兩人「愛的小窩」，甚至棄槽糠之妻於不顧，放任妻小在家鄉生活。

宮澤博行和年輕美眉同居的當時，正好碰上自民黨松本純等多名國會議員出入東京銀座俱樂部（酒店）的醜聞，於是宮澤博行在同居一個月後便和該名女子解除關係。

正當新冠疫情肆虐日本時，宮澤博行在男女交際網站上，以「博行（ひろゆき，註冊時以平假名標記，猜測可能是不想曝光身分）、49歲、東京都、自營業」的名義註冊會員，並發文尋找缺乏男性經驗的女性，他在內文中表示，「協助妳們從『處女』畢業」。

時間回到今年4月，宮澤博行又被拍到了連續兩晚向風俗店點「外送媛」，該名疑似性工作者的女性出入宮澤位於東京都內的高級公寓。

對於《週刊文春》的採訪，宮澤博行大方坦承，「我就是耐不住寂寞啦，我的性慾很強」；對於為何偏好缺乏性經驗的素人女性，他則表示，「銀座俱樂部太無聊了啊，根本不能色色」。