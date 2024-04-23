美通過法案「扣押俄國海外資產」　普丁盟友揚言報復

▲馬維彥科（右）是普丁盟友，也是俄羅斯僅次於總統和總理的第三號實權人物。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國聯邦眾議院20日通過一項立法，內容包括允許沒收與出售俄羅斯海外主權資產，向烏克蘭提供資金。對此，普丁盟友馬維彥科（Valentina Matviyenko）表示，如果西方真的付諸行動，該國也將採取報復性舉措。

馬維彥科不僅是俄羅斯國會上議院「聯邦院」（Federation Council）議長，也是俄羅斯聯邦委員會主席，是僅次於總統和總理的第三號實權人物。

針對美眾院最新通過法案，她表示，「我們也有一個準備好的答案。我們有一項關於報復措施的法律草案，準備立刻納入考量。歐洲人將比我們損失更多。」

俄羅斯下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）也於22日表示，美國眾議院採取行動後，該國也有理由扣押西方資產。他也指出，俄羅斯被凍結的2800億美元海外資產之中，僅50、60億美元在美國，其他大部分都在歐盟。

《路透社》報導，普丁揮軍攻打烏克蘭後，美國及其盟友禁止了與俄羅斯央行、俄羅斯財政部的交易，並且凍結俄羅斯在西方大約3000億美元的主權資產。

華府希望藉此法案支援烏克蘭，但一些銀行家與歐洲政府擔心，僅僅只是拿走這些資產，恐怕就會開創「危險先例」。關於俄羅斯主權資產的處置方式，西方正在討論的另一個選項是，沒收特定資產的收入，而非實際沒收資產本身。

普丁形容，西方對俄羅斯發動了「經濟戰」，但同時吹噓西方制裁失敗，該國經濟韌性十足、去年還成長了3.6%。克里姆林宮一再表示，任何扣押俄羅斯資產的行為，都違背了西方宣揚的自由市場原則，不僅削弱人們對美元、歐元、西方央行的信心，同時也會遏止全球投資。