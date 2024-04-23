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挺巴示威狂燒！警闖耶魯、紐約大學抓學生　哥大改遠距教學

▲▼美國挺巴示威。（圖／路透）

▲美國警方目前已進入哥大、耶魯和紐約大學的校園逮捕示威者。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

在中東局勢日漸緊張之際，耶魯和哥倫比亞等常春藤名校的大學生展開了示威活動，聲援巴勒斯坦，並要求美國國會停止援助以色列。如今，警方已進入校園，干預多所大學的抗議活動，而哥倫比亞大學也宣布將課程全數改為線上和實體混合授課模式，直到學期在4月底結束為止。

據路透社報導，哥倫比亞大學自4月17日起，就有學生在校園內設立帳篷，抗議拜登政府對以巴戰爭的反應，並要求美國國會停止援助以色列。上周，校方以「違反校園規定」為由，授權警方進入校園逮捕逾百名示威學生，但示威活動並未因此停止，甚至還擴大至哈佛大學、紐約大學、耶魯大學等知名高等學府校園。

▲▼美國挺巴示威。（圖／路透）

▲美國校園的挺巴示威遍地開花。（圖／路透）

當地4月22日，身著防暴裝備的警員衝入耶魯大學校園，封鎖一個廣場的入口後，逮捕了多名參與「挺巴勒斯坦示威活動」的學生，還將抗議學生們留下的帳篷清走。耶魯大學發言人證實，至少有47名抗議者被警方戴上手銬後帶走，而這些抗議者接下來也將受到耶魯大學的紀律處分，甚至有可能被停學。

與此同時，紐約警局也向CNN證實，警方在22日晚間進入了紐約大學校園，將該校參與校園抗議活動的教職員生帶走。紐約大學告訴CNN，由於校方收到了多宗與恐嚇和反猶太事件的通報，因此校方要求紐約警方介入22日晚間的抗議活動進行干預。不過，截至目前為止，紐約警方依舊不願意證實該校有多少人被捕。

另外，有鑑於猶太教節日「逾越節」即將開始，哥倫比亞大學出於安全考慮，宣布自22日開始將課程全面調整為線上和實體混合授課模式，直至4月底學期結束為止。隨後，哥倫比亞大學校長沙菲克 （Minouche Shafik）發布聲明，希望透過特別措施、降低校園內的緊張情緒，並讓學校有機會考慮下一步行動。

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