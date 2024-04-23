吃壽司竟丟命！「蘑菇沒煮熟」淪劇毒　美婦搶救2周痛苦亡

▲美國發生羊肚菌的食物中毒案件。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國蒙大拿州發生悲劇事件，一名婦女在餐廳享用壽司之後，竟然因為內餡「羊肚菌」沒煮熟而食物中毒，搶救2周後仍不幸身亡。

去年4月中旬，64歲的唐娜（Donna Ventura）在當地餐廳「大衛的壽司」（Dave’s Sushi）用餐，吃下含有鮭魚和羊肚菌的壽司捲，僅僅1小時後就感覺嚴重不適。接下來2周，她在加護病房垂死掙扎，肝臟、腎臟、喉嚨都逐漸毀損，最終在去年4月29日宣告不治。

唐娜臨終前，已經無法言語，只能在紙上歪歪斜斜地寫下字句，才能跟親友交談。她的遺言包括，「我不確定我還能堅持多久，我們要怎麼做，我無法忍受這種痛苦」、「我愛你們」。

根據加拉廷郡（Gallatin County）衛生局調查結果，這起食物中毒案至少導致51人身體不適、2人喪命，唐娜則是其中一名死者。美國疾病管制與預防中心（CDC）調查指出，從中國進口的羊肚菌可能就是疾病源頭，儘管羊肚菌通常被認為可食用，但必須完全煮熟，才可避免潛在毒性作用。

「大衛的壽司」在調查後短暫歇業，但隔月又重新開張。唐娜的丈夫喬恩（Jon Ventura）誓言替結縭34年的妻子伸張正義，已經對業者提告。他坦言，「想到『吃午餐』這個簡單的動作，最終把她送進加護病房，真的太過離奇。我非常擔心在『大衛的壽司』用餐的人。如果你看看加拉廷郡衛生局公布的紀錄，就會發現他們多次違反衛生法規。」