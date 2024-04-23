　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國將援烏5億英鎊　含1600枚飛彈、400萬發彈藥！迄今最大補給

▲▼澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）閃電訪英，與首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年訪英，與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將宣布向烏克蘭提供5億英鎊（約新台幣201億元）的軍事援助計畫，包含自2022年2月俄烏戰爭爆發以來英國提供給烏克蘭最大的軍備彈藥補給，大約有400輛軍車、60艘船艦、1600枚打擊與防空飛彈及400萬發彈藥。

根據天空新聞報導，這項軍援計畫正值烏克蘭的局勢日益嚴峻之際，近幾周來，俄羅斯部隊占據上風。俄軍2月17日占領了烏克蘭東部的阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）之後，便持續在戰場上有所進展，陸續占領其他村莊。上個月，俄軍對烏克蘭西部的利沃夫（Lviv）發動空襲，華沙當局宣稱一枚巡弋飛彈短暫進入波蘭領空。

英國首相蘇納克預計將在23日前往波蘭時宣布新一波軍援，同時將使英國在本財政年度援烏金額達到30億英鎊。蘇納克表示，「捍衛烏克蘭不受俄羅斯的野蠻野心侵害，對我們的安全和整個歐洲都至關重要。如果讓普丁在這場侵略戰爭中獲勝，他將不會在波蘭邊界停下來。」

此前，美國眾議院通過了一項價值608億美元援烏法案。烏克蘭總統澤倫斯基對此致謝並表示，美國立法者們做出了讓「歷史保持在正確軌道上」的決定。

報導補充，蘇納克在訪問華沙期間還將會見波蘭總理圖斯克（Donald Tusk），接著前往德國與總理蕭茲（Olaf Scholz）會面。英國政府提議，將在2025年部署一個英國皇家空軍颱風戰鬥機中隊（Typhoon Squadron）至波蘭，進行北約監視任務，同時強化兩國關係。

ET快訊
撐不住！花蓮「鏡頭君」陣亡畫面曝光　恐怖狂搖1分半鐘
快訊／踩空墜落！　高雄女工人慘死
台北慈濟被爆護理師偷拍！　警證實已展開調查
瓦礫堆中倖存！921受災戶「曝3異象」示警：家中螞蟻傾巢而出
林襄住12樓嚇醒　地震沒穿內衣想捧金雞跑
「統帥大樓」次頂樓屋主1月才入手　總價738萬「還有貸款」
花蓮大橋狂晃畫面曝！　轎車大迴轉開走
快訊／第四棟倒塌！　花蓮民宿慘況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本跨黨派議員90人參拜靖國神社　南韓呼籲日方反省歷史

曾權威公布女王死訊！BBC名主播捲性醜聞　「誘未成年拍色情照」辭職

AV情節是真的！日人氣網美遇「電車癡漢」　怒控：睡著遭襲胸

就在清水寺旁！京都景點「產寧坂」櫻花樹倒塌　砸傷6旬翁

英國將援烏5億英鎊　含1600枚飛彈、400萬發彈藥！迄今最大補給

美議員入獄！　凌晨跑進別人家「涉嫌入室行竊」被捕

視南韓為假想敵！北韓昨進行「核反擊」模擬訓練　提升發射準確度

大馬2機墜毀10死！高空相撞瞬間「碎片噴飛」畫面曝　地面民眾竄逃

挺巴示威狂燒！警闖耶魯、紐約大學抓學生　哥大改遠距教學

春假變失控拳賽！比基尼妹互毆「巨奶掉出」狂晃　男大生興奮觀戰

朴寶劍超寵粉！萌比「噓」繞場收信　見小朋友秒蹲下簽名...羨慕惹

套圈圈玩偶頭瘋狂轉　丟完下秒立刻被彈開

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

萌弟賴床聽《妖怪手錶》秒跳起　音樂催落直接熱舞媽咪笑翻XD

NewJeans Danielle笑容沒停過！　各種POSE寵粉...感動：謝謝大家來

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

李多慧應援到一半鞋帶掉了　全員等她光速重綁反應萌翻

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

大谷翔平大聯盟176轟！　超越松井秀喜成最多轟日人

日本跨黨派議員90人參拜靖國神社　南韓呼籲日方反省歷史

曾權威公布女王死訊！BBC名主播捲性醜聞　「誘未成年拍色情照」辭職

AV情節是真的！日人氣網美遇「電車癡漢」　怒控：睡著遭襲胸

就在清水寺旁！京都景點「產寧坂」櫻花樹倒塌　砸傷6旬翁

英國將援烏5億英鎊　含1600枚飛彈、400萬發彈藥！迄今最大補給

美議員入獄！　凌晨跑進別人家「涉嫌入室行竊」被捕

視南韓為假想敵！北韓昨進行「核反擊」模擬訓練　提升發射準確度

大馬2機墜毀10死！高空相撞瞬間「碎片噴飛」畫面曝　地面民眾竄逃

挺巴示威狂燒！警闖耶魯、紐約大學抓學生　哥大改遠距教學

春假變失控拳賽！比基尼妹互毆「巨奶掉出」狂晃　男大生興奮觀戰

曾權威公布女王死訊！BBC名主播捲性醜聞　「誘未成年拍色情照」辭職

食安議題燒到貓飼料　獸醫接到10幾起低血鉀案例：2原因無法排除

空戰徐巧芯...苗博雅收死亡恐嚇「會在家裡被炸死」　赴警局報案

大坑風景區旅館用地2.2億出售　買方「連髮夾彎一併收」

貓咪低血鉀疑飼料問題　北市動保處：已約談廠商並將同批產品送驗

麥當勞金黃地瓜條只賣到今天！　「新版捲捲薯條」明天接棒開吃

18歲抖音網紅李閩軒被爆考試作弊！　2違規遭校方取消資格

快訊／高雄某廢水廠工安意外！　女工人「4M高墜落」送醫不治

羅素被打臉改判「沒犯規」　詹皇怒爆粗口：他X的要回放中心幹嘛

撐不住！花蓮「鏡頭君」陣亡畫面曝光　恐怖狂搖1分半鐘

雇辣妹「搖晃敲打」！人體波浪變流量密碼　連鎖茶飲成話題　

國際熱門新聞

一家8口吃萬元霸王餐　店家超狠公審曝長相

日26歲消防員5度兼差拍A片！遭停職6個月　酬勞曝光

垃圾桶爆滿　京都過度觀光逼瘋居民　

即／台灣又地震！日政府：隨時做好支援準備

即／大馬海軍2直升機墜毀　機上10人全罹難

水淹杜拜！超跑在路上漂　香奈兒泡水

Uber公布「年度最怪遺失物」

春假失控！比基尼妹互毆露奶　男大生觀戰

美商務部長：我們晶片比中國先進　「我們」包含台灣

加薩醫院廢墟「埋190具屍體」！外媒：瓦礫堆下還有

大馬2機相撞瞬間畫面曝　地面民眾竄逃

美警逮捕戀童癖　奪槍、開火、清彈匣

加薩亂葬崗「挖出近300具遺體」

花蓮強震晃整夜　日網友出差嚇：震出半缸水

更多熱門

相關新聞

大馬2機相撞瞬間畫面曝　地面民眾竄逃

大馬2機相撞瞬間畫面曝　地面民眾竄逃

馬來西亞皇家海軍（RMN）2架軍用直升機23日上午彩排中發生碰撞墜毀，消防與拯救局已證實，機上10人全數罹難。事發當下的畫面可見直升機碎片在空中四濺，下方的民眾見狀嚇得紛紛竄逃。

挺巴示威狂燒！警闖校園抓人　哥大改上網課

挺巴示威狂燒！警闖校園抓人　哥大改上網課

繼父在泰迪熊娃裝攝影機　偷拍女300張私密照

繼父在泰迪熊娃裝攝影機　偷拍女300張私密照

Aston Martin DBX707小改款亮相

Aston Martin DBX707小改款亮相

波蘭：準備好配合北約部署核武

波蘭：準備好配合北約部署核武

關鍵字：

軍援烏克蘭英國俄羅斯首相蘇納克軍武國際軍武俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

即／花蓮6.3地震「富凱大飯店」傾倒　警消趕抵封路

花蓮餘震突然暴增　專家：有點異常

即／02:26花蓮有感地震

快訊／花蓮「統帥大樓」傾倒　瞬間影片曝光

校門馬達卡死　竟是「成人手臂粗」眼鏡蛇卡住

即／花蓮02:32有感地震！台北震度3級以上　12縣市國家警報

快訊／台北狂搖！08：04地牛翻身

花蓮壽豐02:32規模6.3強震

花蓮人曬圖「一串驚人螞蟻字」崩潰　網看傻：腳底發麻

百歲榮民死亡女兒藏屍家中　詐領月退俸

台灣東部海域02:26規模6地震　最大震度5弱

專家示警「海溝巨型地震」3特徵　台北恐搖3分鐘、擺盪幅度比921大

不是50嵐！「珍奶霸主」一票人推：比例超好喝

即／花蓮「統帥大樓」傾倒

403強震過20天還在搖！炎亞綸凌晨發聲：無法理解了

更多

最夯影音

更多

朴寶劍超寵粉！萌比「噓」繞場收信　見小朋友秒蹲下簽名...羨慕惹

套圈圈玩偶頭瘋狂轉　丟完下秒立刻被彈開

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

萌弟賴床聽《妖怪手錶》秒跳起　音樂催落直接熱舞媽咪笑翻XD

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面