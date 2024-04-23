英國將援烏5億英鎊　含1600枚飛彈、400萬發彈藥！迄今最大補給

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年訪英，與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）會面。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將宣布向烏克蘭提供5億英鎊（約新台幣201億元）的軍事援助計畫，包含自2022年2月俄烏戰爭爆發以來英國提供給烏克蘭最大的軍備彈藥補給，大約有400輛軍車、60艘船艦、1600枚打擊與防空飛彈及400萬發彈藥。

根據天空新聞報導，這項軍援計畫正值烏克蘭的局勢日益嚴峻之際，近幾周來，俄羅斯部隊占據上風。俄軍2月17日占領了烏克蘭東部的阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）之後，便持續在戰場上有所進展，陸續占領其他村莊。上個月，俄軍對烏克蘭西部的利沃夫（Lviv）發動空襲，華沙當局宣稱一枚巡弋飛彈短暫進入波蘭領空。

英國首相蘇納克預計將在23日前往波蘭時宣布新一波軍援，同時將使英國在本財政年度援烏金額達到30億英鎊。蘇納克表示，「捍衛烏克蘭不受俄羅斯的野蠻野心侵害，對我們的安全和整個歐洲都至關重要。如果讓普丁在這場侵略戰爭中獲勝，他將不會在波蘭邊界停下來。」

此前，美國眾議院通過了一項價值608億美元援烏法案。烏克蘭總統澤倫斯基對此致謝並表示，美國立法者們做出了讓「歷史保持在正確軌道上」的決定。

報導補充，蘇納克在訪問華沙期間還將會見波蘭總理圖斯克（Donald Tusk），接著前往德國與總理蕭茲（Olaf Scholz）會面。英國政府提議，將在2025年部署一個英國皇家空軍颱風戰鬥機中隊（Typhoon Squadron）至波蘭，進行北約監視任務，同時強化兩國關係。