華府智庫：北韓疑藉中國外包　為亞馬遜HBO製作動畫

▲「4月26日動畫工作室」先前被認定為北韓國有企業，遭到制裁。（圖／翻攝X）



文／中央社

美國華府智庫「北緯38度」今天公布的研究報告發現，儘管北韓受到國際制裁，為亞馬遜、HBO Max等西方企業巨擘製作人氣電視卡通的過程中，北韓動畫師可能也插一腳。

路透社報導，北緯38度（38 North）的研究員在一個北韓網路伺服器發現多份檔案，其中包含的動畫影片、書面指示和評註，似乎與外國工作室正在製作的動畫專案有關。

這些專案包括，加州娛樂公司Skybound（Skybound Entertainment）為亞馬遜（Amazon）製作的原創動畫影集「無敵少俠」（Invincible），以及馬里蘭州YouNeek工作室（YouNeek Studios）製作的超級英雄動畫「驚奇女孩伊亞努」（Iyanu, Child of Wonder，暫譯），這部動畫今年預計在影音串流平台HBO Max播出。

美國對北韓的制裁，禁止美國公民與北韓實體從事幾乎所有商業活動。

在谷歌（Google）旗下資安公司麥迪安（Mandiant）負責北韓事務的巴恩哈特（Michael Barnhart）與北緯38度合作，他表示，沒有跡象顯示西方企業知悉北韓公司可能參與其動畫製作，而這些安排似乎又涉及將工作轉包給中國。

根據報告，發現前述檔案後，兩名研究員持續監控北韓伺服器，並觀察其整個1月的流量。

報告指出，伺服器每天都會出現一批新檔案，內容通常包含中文編輯評註和指示，可能是動畫製作公司所寫，同時附上相關指示的韓文翻譯。

報告寫道：「這意味著有一名中間人負責在製作公司及動畫師之間傳達訊息。」

北韓首屈一指的動畫公司是位於首都平壤的「4月26日動畫工作室」（April 26 Animation Studio），又稱「SEK工作室」（SEK Studio），過去曾參與國際專案。2016年，美國財政部認定其為北韓國有企業並對它實施制裁。

報告提到，2021年及2022年，美國政府也對曾與SEK工作室合作、或為它擔任掮客的中國企業實施制裁。

在與麥迪安合作下，北緯38度的研究員檢視了北韓伺服器的存取紀錄，其中有3個IP位址是在中國。

這3個IP位址中，有兩個註冊於中國遼寧省，該省與北韓相鄰，當地有許多北韓經營的公司及北韓資訊科技（IT）工作者。

麥迪安的巴恩哈特告訴路透社，他「相當確信」動畫合約是由一家顯然位於中國的幌子公司外包給北韓。

中國駐美國華府大使館聲稱北京恪守聯合國禁止與北韓貿易的禁令，但也指制裁無法解決北韓問題。北韓常駐聯合國代表團則沒有回應置評請求。