拜登稱「舅父被食人族吃掉」　巴紐總理抗議：不該貼標籤

▲巴布亞紐幾內亞總理馬拉普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

拜登17日造訪賓州戰爭紀念碑時宣稱舅父芬尼根（Ambrose Finnegan）二戰期間在太平洋服役時，軍機遭擊落，可能被食人族吃下肚。對此，巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）辦公室21日透過聲明表示，他的國家不該被貼上食人族的標籤。

路透報導，馬拉普稱拜登這番言論可能是一時口快口誤，但他的國家不應該被貼上這種標籤，敦促拜登讓白宮介入調查清理這些二戰遺跡，讓芬尼根等軍人失蹤的真相得以平息。他表示，巴布亞紐幾內亞與索羅門群島依舊散落戰爭時期的人類遺骸、飛機船隻殘骸、隧道，以及奪人性命的炸彈。

此前，拜登宣稱舅父芬尼根的座機飛越巴布亞紐幾內亞上空被擊落，「他是在當時一個有很多食人族部落的地區被擊落的，他們（美國軍方）並沒有找到他的屍體。」

不過拜登所言與美國軍方有所不同。根據美國國家檔案館失蹤軍機報告，芬尼根當時雖然被列為第二中尉，但卻是一名搭乘軍機的「信使」（courier），本身沒有駕駛過這架軍機；美國國防部戰俘與失蹤人員統計局更指出，芬尼根所搭乘的軍機實際上是於1944年5月14日在公海上空失蹤，「由於未知原因，這架飛機迫降，兩個引擎在低空中失靈，因此飛機機頭重重撞到水面，3名男子未能從中逃生，在這起墜機事故喪命。」