拜登癡呆症發作？自爆「叔叔遭食人族吃下肚」　軍方資料曝光打臉

▲美國總統拜登向民眾聲稱，他的叔叔二戰期間在新幾內亞被當地食人族吞食。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登經常語出驚人，說出和事實有所出入的故事，以求能和現場民眾建立連結。拜登於當地時間17日造訪賓州一處戰爭紀念碑時，親口表示自己的叔叔二戰時在新幾內亞上空駕駛軍機、執行偵察任務，豈料卻慘遭當地食人族擊落後吃下肚，現場民眾驚訝連連。不過，這與美國國防部的紀錄有很大不同。

根據美媒《紐約郵報》，拜登於當地時間17日造訪賓州斯克蘭頓一處以他叔叔名字「芬尼根」（Ambrose Finnegan）命名的戰爭紀念碑，豈料他又在現場二度暗示，他的叔叔芬尼根二戰期間搭乘軍機在新幾內亞墜毀後，被當地食人族生吞活剝。

拜登表示，「他是在當時一個有很多食人族部落的地區被擊落的，他們（美國軍方）並沒有找到他的屍體，但當我去了那裡之後，政府又去了，他們檢查並發現飛機的一些零件。」

不過，拜登在言談中暗示叔叔芬尼根在新幾內亞慘遭擊落後，便在當地下落不明、疑似慘遭食人族吞食的說法，其實與美國國防部的紀錄並不一致，因為從美國國家檔案館失蹤軍機報告中可以看到，芬尼根當時雖然被列為第二中尉，但卻是一名搭乘軍機的「信使」（courier），本身沒有駕駛過這架軍機。

美國國防部戰俘與失蹤人員統計局更指出，芬尼根所搭乘的軍機實際上是於1944年5月14日在公海上空失蹤的，「由於未知原因，這架飛機被迫在新幾內亞北部海岸外的海域迫降，兩個引擎都在低空中失靈了，因此飛機機頭重重撞到水面，3名男子未能從中逃生，在這起墜機事故喪命。」

至於另一名成員則幸運生還，被一艘路過的駁船救起，而在第二天的空中搜索並沒有發現失蹤飛機或失蹤機組人員的蹤跡。

據悉，拜登就任總統期間，至少分享了13次事後被揭穿的故事，包括聲稱他的叔叔法蘭克（Frank Biden）曾獲得美國軍方的紫心榮譽勳章（won the Purple Heart），還聲稱法蘭克被選中進入美國海軍學院，儘管沒有證明文件的存在。