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81歲拜登又口誤！　加薩「拉法」講成以色列第三大城「海法」

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登上任以來頻頻口誤，最近他在一次受訪中，將以色列的港口城市海法（Haifa）和加薩走廊的最後一個平民避難地拉法（Rafah）搞混，引發討論。

根據紐約郵報報導，81歲的拜登在接受Nexstar Media的記者哈德森（Reshad Hudson）專訪時，被問到如何在以色列與哈瑪斯的戰爭開打後，赢回美國境內親巴勒斯坦選民的支持時，他又犯下了最新一次口誤。

拜登表示，「首先，我一直在和他們進行會談，第二，我明確表示我們必須大幅增加對加薩走廊的食物、水和醫療援助。」他隨後說，「我已經讓以色列人明白，不要對海法採取行動。」

很顯然地，拜登真正想說是加薩南部城市「拉法」，而不是以色列的第三大城「海法」。然而，在發生口誤之後，拜登似乎中斷了他的思緒，有些結巴，但沒有再對這點進一步闡述。

▲▼美國總統拜登又發生口誤事件。（圖／路透）

▲美國總統拜登又發生口誤事件，引發網路社交媒體一波嘲諷。（圖／路透）

最近幾周以來，拉法這座城市，已成為以色列致力解救被哈瑪斯劫持的人質和清除在加薩走廊內的哈瑪斯組織成員的焦點。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，「世界上沒有任何力量」可以阻止以色列國防軍挺進拉法。

然而，拉法目前已是加薩人口最多、最密集的城市，有超過100萬名巴勒斯坦難民在當地避難。據信，拉法是僅存的6個哈瑪斯營地之中的4個營地地點。至於海法則位於拉法以北約180公里處，以色列受歡迎的旅遊目的地之一。

拜登這次的口誤在社交媒體上引起許多嘲諷。前美國駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）在X發文諷刺，「我認為以色列應該滿足拜登不攻擊海法的要求。」前紐約州州議員希金德（Dov Hikind）也發文，「我認為以色列很有可能不會攻擊海法」，並稱拜登這次口誤「真的很尷尬」。

今年2月公布的一項ABC News/Ipsos民調顯示，有86%的美國成年人認為拜登這位「美國史上最年長的總統」已經太老，不適合再度參選。然而，白宮堅稱，拜登並沒有認知能力衰退的問題，並「不需要」做測試來證明這一點。報導補充，若拜登勝選連任，第二次任期結束時他將是86歲。

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